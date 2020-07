Sloviti Nizozemec se je razšel z Atlanto

Frank De Boer, nekdanji nizozemski reprezentant in nogometaš Ajaxa in Barcelone, ni več trener Atlante Uniteda, ekipe severnoameriške lige MLS. Nizozemec se je s klubom razšel tri dni potem, ko je ekipa brez zmage končala skupinski del lige, ki se je vrnila po odmoru zaradi epidemije koronavirusa.

Atlanta United je vse tekme v skupini turnirja v Orlandu izgubila z 0:1, boljši so bili Columbus, Cincinnati in New York Red Bulls in je bila poleg Interja Miami edina ekipa, ki je v skupinskem delu izgubila vse tekme ter edina brez doseženega gola.

De Boer je bil na klopi Atlante od decembra 2018, lani je ekipo popeljal do finala vzhodne konference.

"Hvaležen sem za priložnost, ki sem jo imel z Atlanto Unitedom. Vodenje ekipe v MLS in življenje v Atlanti je bila čudovita izkušnja in dobrodošel izziv," pa so besede, s katerimi se je De Boer poslovil od ZDA.