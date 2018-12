Frank de Boer novi trener Atlante United

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nizozemski nogometni strokovnjak Frank de Boer je novi trener Atlante United, zmagovalca ameriške lige MLS, so prek Twitterja sporočili iz tega ameriškega kluba. De Boer bo na trenerskem mestu zamenjal Argentinca Gerarda Tata Martina, ki naj bi postal novi selektor mehiške izbrane vrste.

De Boer je kot trener doslej vodil Ajax, Inter in Crystal Palace. V bogati igralski karieri je kot branilec nosil drese Ajaxa, Barcelone, Galatasaraya, Glasgow Rangers, Al-Rayyana in Al-Shamala. Za Nizozemsko je zbral kar 112 nastopov in dosegel tri gole.

Med kandidati za novega trenerja Atlante sta bila tudi nekdanji trener Boce Juniors Guillermo Barros Schelotto in nekdanji kapetan Barcleone Carles Puyol.