Prekrasna novica iz Ljubljane. NZS svetuje navijačem, da pohitijo.

Stadion Stožice je največji nogometni objekt v Sloveniji. Sprejme okrog 16 tisoč gledalcev. Tribune bi lahko bile zelo dobro zapolnjene že v nedeljo, ko bosta Olimpija in Maribor odigrala zadnji večni derbi v tej sezoni. Čez dva meseca, ko bo na delu slovenska reprezentanca in bo v kvalifikacijah za Euro 2024 gostila prvega favorita skupine Dansko, pa bo najverjetneje polno do zadnjega kotička. Nogometna zveza Slovenije (NZS) sporoča, da je za omenjeni spektakel pošlo že pet tisoč vstopnic!

Slovenska nogometna reprezentanca želi v kvalifikacijah za Euro 2024 uresničiti ambiciozen cilj in se prvič po letu 2010 uvrstiti na veliko tekmovanje. Sodeč po začetku, kjer je prejšnji mesec premagala tako Kazahstan (2:1) kot tudi San Marino (2:0) in se povzpela na vrh lestvice kot edina reprezentanca s stoodstotnim izkupičkom, ji kaže odlično.

Kekova četa bo skušala vodilni položaj, neposredno na Euro 2024 sicer peljeta tako prvo kot tudi drugo mesto v skupini, zadržati junija, ko jo čakata dve zahtevni preizkušnji s ''severnjaki''. Najprej bo 16. junija gostovala na Finskem, tri dni pozneje pa v Ljubljani gostila prvega favorita skupine Dansko. Zanimanje za ogled nogometne tekme, ki bo neposredno odločala o vrhu razpredelnice, je po podatkih Nogometne zveze Slovenije (NZS) ogromno.

Slovenska reprezentanca je na zadnji tekmi v Stožicah po ne preveč bleščeči predstavi premagala San Marino (2:0), a z novimi tremi točkami izpolnila cilj in ušla tekmecem v kvalifikacijski skupini H. Foto: Grega Valančič/Sportida

Da se na sončni strani Alp prebuja nogometna evforija, na krilih katere bi se radi igralci uvrstili na veliko tekmovanje, je dokazal že obisk na tekmi z avtsajderjem skupine H. Na srečanju s San Marinom se je zbralo v Stožicah več kot 10 tisoč ljubiteljev nogometa. Prevladovali so mlajši. Dobra dva meseca pred dvobojem z Dansko je pošlo že 5 tisoč vstopnic, kar je izvrstna napoved za to, da bi bile lahko tribune največjega nogometnega objekta v Sloveniji 19. junija ob 20.45, ko se bo začelo zares, polne do zadnjega kotička.

''Za tekmo vlada izredno zanimanje in je do danes pošlo že 5.000 vstopnic, zaradi česar svetujemo vsem, ki bi si tekmo želeli ogledati v živo, da si vstopnice zagotovijo čim prej,'' sporočajo iz krovne nogometne zveze, ki bo vse domače tekme v kvalifikacijskem ciklusu za Euro 2024 gostila v Ljubljani.

Slovenija po četrto zaporedno zmago v Stožicah

Danci so se opekli na gostovanju v Astani. Zapravili so vodstvo z 2:0. Kazahstan je na koncu po velikem preobratu zmagal s 3:2. Foto: Reuters V Stožicah gre Kekovi četi zadnje čase imenitno. Dobili so tri tekme zapored, premagali Haalandovo Norveško (2:1), Črno goro (1:0) in San Marino (2:0), na naslednji tekmi pa bodo imeli opravka z udeležencem zadnjega svetovnega prvenstva in nekdanjim evropskim prvakom (1992), ki je na zadnjem Euru navdušil do te mere, da je po hudem boju izpadel šele v polfinalu.

Na začetku kvalifikacij za Euro 2024 se mu je pripetil spodrsljaj. Po uvodni zmagi nad Finsko (3:1) je nepričakovano ostal brez točk na gostovanju v Kazahstanu, kjer je zapravil vodstvo z 2:0 in izgubil z 2:3. Tako Danci na lestvici za vodilno Slovenijo zaostajajo tri točke, zato bo neposreden obračun med Janom Oblakom, Benjaminom Šeškom, Kasperjem Schmeichlom in Rasmusom Hojlundom, ki je s petimi zadetki najboljši strelec letošnjih kvalifikacij za Euro 2024, še kako pomemben. In to v polnih Stožicah!