Sin legende v Lazio

Italijanski nogometni prvoligaš Lazio je podpisal pogodbo z Andreo Cannavarom, sinom legendarnega italijanskega reprezentanta Fabia Cannavara. Šestnajstletni branilec je bil do zdaj z očetom na Kitajskem, kjer Fabio kot trener deluje že od leta 2014. Od leta 2017 je pri ekipi Guangzhou Evergrande, pri kateri je treniral tudi 16-letni Andrea. Pri Laziu bo igral za ekipo do 17 let, glavni razlog za vrnitev v domovino pa je šolanje.