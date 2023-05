Za futsalsko krono v Sloveniji Dobovec in Siliko

Igralci Meteorplasta Šic bara so na četrti polfinalni tekmi premagali Siliko s 7:2 ter izid v zmagah izenačili na 2:2. O finalistu je tako odločal današnji peti obračun na Vrhniki.

Vrhničani so v 11. minuti povedli. Jure Suban je meril od daleč, Klemen Anžel bi žogo obranil, a ji je Tod Ciuha zadnji hip spremenil smer in poskrbel za domače vodstvo. V nadaljevanju so imeli več od igre gostje. A v 36. minuti so gostje naredili še šesti akumulirani prekršek, Jure Suban pa je bil zbran z desetmetrovke za vodstvo 2:0.

Alan Muratagić je zabil za končnih 3:0 in za sploh prvo uvrstitev Silika v finale 1. SFL.

V drugem polfinalu je Dobovec s 3:0 v zmagah izločil Bronx Škofije.