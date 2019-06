Napadalec Domžal osrečil Jamajko, Curacao se je rešil v zadnjih sekundah #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Med vročim poletjem nogometni svet ne miruje. Reprezentance se za naslov najboljšega potegujejo na številnih celinah. Poleg Južne Amerike in Afrike so dejavne tudi na Zlatem pokalu, prvenstvu Severne, Srednje Amerike in Karibov, kjer je v noči na sredo težko pričakovani strelski prvenec na velikem tekmovanju dočakal napadalec Domžal Shamar Nicholson.