Milan z minimalno zmago na vrh, slovenski obračun Belcu

Danes so bile odigrane tri tekme 10. kroga italijanskega prvenstva. AC Milan je na domači zelenici ostal neporažen proti Torinu (1:0) in je tako vsaj do četrtka, ko bo Napoli gostil Bologno, prevzel vodstvo na lestvici. V Benetkah se je odvil slovenski obračun med Domnom Črnigojem in Vidom Belcem. Zmage se je z golom v sodnikovem podaljšku veselila Belčeva Salernitana, ki je tako vsaj začasno zdaj skočila na predzadnje mesto v ligi.