Selektor Kavčič ostal še brez dveh in izpostavil največjo težavo

Tomaž Kavčič pred srečanjem z Belorusijo

''Poskušali bomo popraviti tisto, kar smo delali narobe na tekmi z Avstrijo. Na tej tekmi smo izgubili preveč drugih žog. Avstrijci so imeli kar 25 protinapadov, kar ni normalno. Nismo bili v coni napada, nismo bili v coni branjenja. Stalno smo viseli nekje vmes. Ni bilo to, da ne bi bilo prisotno dovolj želje, a smo to delali narobe. In to je potrebno popraviti. To je največji problem,'' je bil konkreten selektor Tomaž Kavčič, ko je spregovoril o analizi visokega poraza v Celovcu, s katerim je debitiral na odgovornem mestu pri slovenski nogometni reprezentanci.

Po Oblaku odpadla še Matavž in Verbič

Benjamin Verbič ima težave z roko. Foto: Sportida V torek ga čaka nov izziv, na katerem bo skušal odpraviti petkove napake. Prvič se bo kot selektor predstavil na slovenskih tleh, v Stožicah, kjer bo dvoboj med Slovenijo in Belorusijo zaznamovalo zlasti reprezentančno slovo Boštjana Cesarja. Pred novim prijateljskim dvobojem nima sreče z zdravjem vidnejših posameznikov.

Prvi vratar Jan Oblak je zaradi lažje poškodbe zapustil slovenski tabor že v soboto, zdaj sta odpadla še Tim Matavž, ki ima poškodovano mišico, in Benjamin Verbič, ki se spopada z bolečino v levi roki. Za nameček je za nastop vprašljiv še Kevin Kampl, ki mu je v zadnjih dneh prehlad vzel kar nekaj moči, tako da bi bila lahko postava glede na srečanje v Avstriji močno premešana. Ponedeljkovega treninga, vsaj uvodne pol ure, ki je bila odprta za javnost, ni opravil.

Kdo bo v prvi enajsterici?

Selektor je predstavil načrt, da od prve minute na igrišču skupaj preizkusi Valterja Birso in Josipa Iličića, ki sta zelo močna na žogi. Obrambo bodo sestavljali štirje igralci. Osrednjega branilskega para pa ne bosta sestavljala Miha Mevlja in Aljaž Struna, ki sta sodelovala v Celovcu, ampak bo dobil priložnost drug par.

Enajsterica, ki je začela dvoboj v Celovcu, bo v torek v Stožicah prevetrena. Foto: Mario Horvat/Sportida

Če gre verjeti začetnem delu treninga v Nogometnem nacionalnem centru (NNC) Brdo, bi lahko Slovenija v torek v Stožicah zaigrala v postavi Belec, Milec, Jokić, Mitrović, Krajnc, Krhin, Zajc, Iličić, Kurtić, Birsa in Berić.