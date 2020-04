Sedem klubov serie A za odpoved sezone 2019/20

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V italijanski prvi nogometni ligi serie A se soočajo z uporom klubov, ki se zavzemajo za takojšnjo in nepreklicno odpoved zaradi izbruha pandemije novega koronavirusa ustavljene ligaške sezone 2019/20. Po poročanju italijanskih medijev gre za klube Brescia, Torino, Sampdoria, Udinese, SPAL, Genoa in Cagliari.

V sedmih klubih od skupno dvajsetih v italijanskem prvoligaškem prvenstvu so prepričani, da bi nadaljevanje sezone sredi pandemije pomenilo preveliko zdravstveno tveganje. Gre sicer za klube s spodnjega dela prvenstvene lestvice.

Kljub napovedanemu bojkotu nadaljevanja prekinjene sezone s strani tretjine klubov v serie A, sta italijanska nogometna federacija in vodstvo lige odločena speljati sezono do konca ter na igrišču razglasiti prvaka.

"Svet lige serie A je soglasno potrdil namero, da bo zaključil sezono 2019/20, če bo vlada dovolila vnovičen zagon športnih dejavnosti," so po ponedeljkovem sestanku sporočili iz lige.

"Nadaljevanje ligaškega tekmovanja se bo nadaljevalo v skladu s predpisi evropske in svetovne nogometne zveze, Uefe in Fife, Italijanske nogometne zveze (FIGC) ter v skladu z medicinskimi protokoli za zaščito igralcev," so dodali.

V Italiji že vse od 9. marca ne igrajo nogometa. Italijanske oblasti so omejitvene ukrepe za preprečevanje širjenja koronavirusa podaljšale do 3. maja.

Športni minister Vincenzo Spadafora se bo sredi tedna sestal s predstavniki Italijanske nogometne zveze, ki mu bodo predstavili protokol ukrepov za postopen zagon nogometa. Še pred sestankom je minister opozoril, da ni prepričan, da bodo lahko ekipe serie A že na začetku maja nadaljevale treninge.

"Neizogibno se mora svet nogometa začeti znova, upamo, da čim prej, vendar pa vnovičnega začetka dejavnosti ne moremo jemati kot nekaj samoumevnega, če v državi razmere tega ne bodo dopuščale," je Spadafora dejal kot gost televizijske oddaje Tg2 Post.

"Četrti maj je dan, ko bomo v Italiji počasi zagnali dejavnosti. V nogometu pa morajo razumeti, da to ne bo takoj. Natančno bom ocenil možnosti, ali lahko nogometaši spet začnejo trenirati, vendar pa nikakor ne želim dajati lažnega upanja, da nadaljevanje treningov pomeni tudi nadaljevanje prvenstva," je opozoril minister.

Predsednik italijanskega nogometnega združenja Gabriela Gravina je v petek predlagal, da bi serie A nadaljevali konec maja oziroma na začetku junija, če želijo zmanjšati finančno škodo, ki bi jo utrpeli klubi v primeru odpovedi sezone. Gravina je ob tem dejal, da tisti posamezniki, ki agitirajo za odpoved prvenstva, "ne marajo nogometa in Italijanov".

Gravina je prepričan, da bodo imeli nogometaši po koncu blokade dovolj tri tedne časa za pripravo na tekme.