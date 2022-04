Trener z najdaljšim stažem med prvoligaši dobil nogo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Angleški nogometni prvoligaš Burnley je odpustil trenerja Seana Dycha, ki je klub vodil od leta 2012, so potrdili pri Burnleyju. Dyche je klub dvakrat popeljal v elitno druščino premier league in je bil na Otoku trener z najdaljšim stažem v prvoligaški druščini.

Petdesetletnik to sezono ni uspešen, saj je Burnley na 18. mestu v ligi in ima osem krogov pred koncem prvenstva štiri točke zaostanka za Evertonom na 17. mestu.

Burnley je to sezono zmagal le na štirih tekmah, ob tem ima osem remijev in 14 porazov.

Dyche je deseti trener v premier league, ki je to sezono izgubil službo. Pred njim so se morali posloviti že Xisco Munoz, Steve Bruce, Nuno Espirito Santo, Daniel Farke, Dean Smith, Ole Gunnar Solskjaer, Rafa Benitez, Claudio Ranieri in Marcelo Bielsa.