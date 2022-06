Schalke izbral novega trenerja

Schalke, klub z bogato zgodovino, ki je pred nekaj meseci zaradi ruskega vojaškega posega v Ukrajini prekinil sodelovanje z osrednjim pokroviteljem Gazpromom, se je vrnil v bundesligo. V novi sezoni ga bo vodil Frank Kramer, ki je s slovitim porurskim klubom sklenil pogodbo do leta 2024.

Frank Kramer has been appointed as the new head coach of FC Schalke 04 🆕



