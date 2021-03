Schalke bo reševal že peti trener v sezoni

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na vročem stolčku in pred skoraj nemogočo nalogo rešiti Schalke pred izpadom v drugo ligo bo zamenjal Christiana Grossa, ki je službo izgubil konec tedna, potem ko je Schalke doživel nov polom in izgubil s Stuttgartom z 1:5.

Gramozis, 42-letni Grk, ki je rojen v Nemčiji, bo v klubu po podpisani pogodbi sodeč do junija 2022. A trenerski položaj v tem klubu ni prav trdna zaposlitev, saj so pred Grossom modre v tej sezoni vodili še David Wagner, Manuel Baum in Huub Stevens.

Novinec je tudi Peter Knäbel, ki je na mestu športnega direktorja zamenjal prav tako konec tedna odpuščenega Jochena Schneiderja. "Prepričani smo, da smo z Dimitriosom našli pravega človeka za zadnjo tretjino sezone. Zavedamo se, v kakšnem položaju smo, toda pred nami je še enajst tekem," je dejal novi športni direktor.

Schalke ima v tej sezoni na 23 tekmah samo eno zmago in le devet točk, trenutno pa je na zadnjem mestu devet točk oddaljen od mest, ki zagotovljajo vsaj delno rešitev z dodatnimi kvalifikacijami. Predzadnji Mainz jih ima 17, Arminia mesto pred njim pa 18. Novi trener bo prvič vodil ekipo prav na obračunu z Mainzem konec tedna.