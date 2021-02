Kadrovski potres pri Schalkeju

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Krizi nemškega nogometnega kluba Schalke ni videti konca. Po novem visokem porazu v nemškem prvenstvu v soboto proti Stuttgartu z 1:5 je klub danes odpustil tako trenerja Christiana Grossa kot športnega direktorja Jochena Schneiderja ter še tri člane strokovnega štaba, so sporočili v izjavi za javnost.

Priljubljenemu klubu iz Porurja grozi izpad iz lige, saj na zadnjem mestu 11 krogov pred koncem za 15. Hertho iz Berlina in 16. Arminio iz Bielefelda (tekma manj) zaostajajo 11 točk.

Šok terapije ob številnih menjavah v klubu niso delovale, zaradi česar sta se morala po pisanju nemške tiskovne agencije dpa posloviti trener in športni direktor. Posle slednjega bo do nadaljnjega prevzel Peter Knäbel.

Že pred zadnjo tekmo so nemški mediji razpravljali o uporu med igralci in trenerjem, nogometaši pa so od športnega direktorja zahtevali, da zamenja Švicarja na klopi modrih.

Šestinšestdesetletni Gross je Schalke prevzel nekaj dni po božiču, pred tem so v tej sezoni na klopi Schalkeja sedeli še David Wagner, Manuel Baum in Huub Stevens.

Gross je na 11 tekmah zabeležil eno zmago, dva remija in osem porazov. Schalke je v celotni sezoni vknjižil 16 porazov, šest remijev in omenjeno eno zmago na 23 tekmah.

