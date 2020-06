Sanje se nadaljujejo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ighalo bo na Old Traffordu ostal do 31. januarja 2021

Čeprav se je zdel, da bo se bo moral nigerijski nogometaš Odion Ighalo vrniti na Kitajsko in se posloviti od svojega ljubljenega kluba, za katerega navija že otroštva, se to ne bo zgodilo.

Pri angleškem prvoligašu Manchester Unitedu bo ostal do 31. januarja 2021, so zapisali v taboru rdečih vragov. Ighalu je sicer v nedeljo potekel prvotni dogovor o posodi napadalca, ki je na Old Trafford prišel januarja iz kitajskega kluba Šanghaj Greenland Shenhua.

Tako bo lahko 30-letni Ighalo igral za Man Utd, za katerega je od januarja dosegel štiri zadetke, tudi v nadaljevanju zaradi koronavirusne krize prekinjenega državnega prvenstva, ki se vrača 17. junija.

