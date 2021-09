Saj ni res, pa je! Pametna kamera sodnikovo glavo zamenjala za žogo. #video

Škotski klub Inverness Caledonian Thistle FC je na tekmi namesto kamere, ki jo upravlja človek, uporabil tako, ki jo nadzoruje zgolj program. V klubu so se za prenos srečanja odločili, ker gledalcev zaradi ukrepov takrat ni smelo biti na tribunah. A niso računali na to, da jim jo bo zagodla tehnologija.

Everything is terrible. Here's a football match last weekend that was ruined after the AI cameraman kept mistaking the linesman's bald head for a football.https://t.co/BsoQFqEHu0 pic.twitter.com/GC9z9L8wHf