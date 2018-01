Ronaldu tako prekipelo, da želi zapustiti Real

Negotova usoda Cristiana Ronalda

Portugalec Cristiano Ronaldo je najboljši nogometaš na svetu po izboru Mednarodne nogometne zveze (Fifa). Je tudi lastnik zlate žoge.

V Madridu igra že osem let in pol, Real pa mu je tako prirasel k srcu, da je večkrat izpostavil, da si želi kariero končati prav na kultnem štadionu Santiago Bernabeu. Vedno je dodal, da to ni odvisno le od njega. "Nisem glavni v klubu," je pojasnjeval in s prstom pokazal na predsednika Florentina Pereza.

Žoga noče in noče v gol

Portugalec je v španskem prvenstvu pozabil na občutek, kako se dosegajo zadetki. Foto: Reuters V zadnjih tednih je nezadovoljen in nesrečen. Čeprav velja za kralja strelcev, na zadnjih tekmah ne more več zadeti v polno. Kot da bi izgubil čarobno moč. Kaj podobnega se mu v zadnjih sezonah še ni zgodilo. Ne le proti Barceloni, nezmožnost doseganja zadetkov je očitna tudi na srečanjih z mnogo slabšimi tekmeci. V španskem prvenstvu je v tej sezoni dosegel le štiri zadetke, kar je za strelca njegovega kova zares skromen izkupiček.

Žoga noče in noče v gol. Za vsak zadetek potrebuje ogromno priložnosti, vedno več je nervoze, saj Real niza tako slabe rezultate, da ob tekmi manj za vodilno Barcelono zaostaja pred sezono nepredstavljivih 19 točk. Portugalec se je znašel pod velikim pritiskom. Star je 32 let, javnost pričakuje, da bo Real dvignil iz krize s svojimi zadetki in mojstrovinami, a mu ne uspeva po načrtih.

Na predsednika ni prvič jezen

Cristiano Ronaldo in Florentino Perez v javnosti delujeta zelo srečno. Španski časnik AS poroča, da je resnica nekoliko drugačna. Foto: Reuters Razlog za nezadovoljstvo je tudi denar. Klub mu še ni ponudil nove, izdatnejše pogodbe. Španski športni dnevnik AS poroča o tem, da želi zaradi tega v poletnem prestopnem roku zapustiti Madrid. Čuti se prevaranega. Predsednik naj bi mu že po zadnjem finalu lige prvakov, ko je proti Juventusu dosegel dva zadetka, Real pa je zmagal s 4:1, obljubil višjo plačo. Portugalec je ni dočakal, s tem pa na lestvici največjih nogometnih zaslužkarjev padel na peto mesto. Krepko pod Lionela Messija (Barcelona) in Neymarja (PSG).

Na predsednika Pereza je bil jezen že lani, ko je bil vpleten v veliko davčno afero. Takrat je pogrešal večjo podporo kluba, ki se sprva ni hotel vmešavati v zadevo. Ronaldu to ni bilo všeč, a so ga pozneje pomirile številne klubske lovorike, priznanja za individualne dosežke in ne nazadnje uvrstitev Portugalske na SP 2018, enega izmed letošnjih največjih ciljev.

Lani je z Realom osvojil kar pet klubskih lovorik. Foto: Reuters

Tudi v ligi prvakov, če odštejemo nemoč Reala proti Tottenhamu, Ronaldu ni šlo slabo. Zadetke je dosegal v ritmu, ki smo ga bili od njega vajeni, njegov evropski rekord je postopno rasel. V skupinskem delu je zadel v polno kar devetkrat. Le v la ligi, kjer beli baletniki povzročajo navijačev ogromne bolečine, ne gre.

Rad bi se vrnil na Old Trafford?

V belem dresu vztraja že osem let in pol. Pred tem je nosil rdečega. Foto: Reuters Zaradi tega je lažje razumeti poročanje časnika AS, ki pravi, da se je Ronaldo ogrel za vrnitev na Otok. Pred prihodom v Španijo je blestel pri Manchester Unitedu. Zdaj ne bi imel nič proti vrnitvi na Old Trafford, kjer ekipo vodi Jose Mourinho. Ronaldo, ki je v dresu Reala v 418 tekmah dosegel 422 zadetkov, naj bi si vrnitve želel tako močno, da je to že zaupal nekaterim soigralcem. Vprašanje je, ali bi v to privolilo vodstvo rdečih vragov.

Z njegovim morebitnim odhodom bi se še okrepile govorice, da se je Real, najbolj pa predsednik Perez, resno ogrel za Brazilca Neymarja, pa tudi njegovega soigralca Kyliana Mbappeja. V igri naj bi bila tudi menjava na relaciji Madrid-Pariz. Ronaldo bi lahko odšel na Park princev, Neymar pa v špansko prestolnico. Poleti bi lahko bilo na tržnici v Madridu še zelo pestro …