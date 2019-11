Romuni izbrali novega selektorja

Mirel Radoi je doslej vodil romunsko izbrano vrsto do 21 let, na selektorskem mestu članske reprezentance pa bo zamenjal Cosmina Contro. Slednji je odstopil po neuspešnih kvalifikacijah za evropsko prvenstvo 2020.

Radoi pa je reprezentanco do 19 let med drugim uspešno pripeljal do polfinala evropskega prvenstva in Romuniji s tem zagotovil tudi nastop na olimpijskih igrah prihodnje leto v Tokiu.

Romunija se bo v polfinalu dodatnih kvalifikacij za Euro 2020 pomerila z Islandijo.