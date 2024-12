Italijanski nogometaš Romano Floriani Mussolini, pravnuk fašističnega diktatorja Benita Mussolinija, je v nedeljo popoldne na drugoligaški tekmi serie B Juve Stabia - Cesena povzročil škandal v Italiji. Navijači so namreč zadetek 22-letnega branilca, ki za drugoligaša igra kot posojen igralec Lazia, na stadionu proslavili s fašističnimi pozdravi.

Ko je stadionski napovedovalec po golu vzklikal Mussolinijevo ime, se je razlegel bučen aplavz in tifosi so iztegnili desnico v fašistični pozdrav, piše avstrijska tiskovna agencija APA. Posnetek navijačev z iztegnjenimi rokami je postal viralen in ga zdaj preiskuje policija, poročajo italijanski mediji.

Pravnuk fašističnega diktatorja Benita Mussolinija Romano Floriani Mussolini je poskrbel za škandal. Foto: Reuters

Floriani Mussolini je kariero začel kot mladinec Lazia, rimski klub pa ga je na začetku sezone posodil Juve Stabii. To je bil prvi uradni zadetek sina nekdanje poslanke in ducejeve vnukinje Alessandre Mussolini.

Mussolini’s great-grandson, 21-year old Romano Floriani Mussolini, on Instagram pic.twitter.com/lU86IDpcZO — miss white (@cinecitta2030) July 27, 2024

Njegovemu klubu grozi izpad v nižjo ligo

Juve Stabia zaseda predzadnje mesto v serie B in klubu grozi izpad. Po pisanju časnika il Messaggero je eno od njegovih šestih imen Benito, kot ga je imel njegov pradedek.

Njegova mati Alessandra Mussolini je nekdanja poslanka evropskega parlamenta za stranko Naprej Italija, vladajočo stranko pokojnega nekdanjega premierja Silvia Berlusconija. Njegova teta Rachele je mestna svetnica v Rimu.