Real Madrid prvič najbogatejši klub na svetu

Na tretjem mestu je nemški prvak Bayern München, katerega vrednost je po oceni KPMG 2,68 milijarde evrov, četrta pa Barcelona z vrednostjo 2,68 milijarde evrov, je razvidno iz poročila KPMG.

Vrednost Reala se je v primerjavi z lanskim letom povišala za 10 odstotkov, medtem ko je Manchester United izgubil odstotek vrednosti. Šest odstotkov več kot lani je vreden nemški prvak, španski pa štiri odstotke manj.

Skupna vrednost zlatega izbora 32 najboljših evropskih nogometnih klubov po merilih revizijske hiše - ta upoštevajo prihodke, količnik Evropske nogometne zveze (Uefa) in tudi število sledilcev na družbenih omrežjih - je letos ocenjena na 35,6 milijarde evrov. To je devet odstotkov več kot lani, so izračunali pri KPMG.

Foto: Reuters

Izračunane vrednosti klubov izhajajo iz posebej razvitega algoritma, ki temelji na petih ključnih elementih: donosnosti, priljubljenosti, športnem potencialu, prodaji televizijskih pravic in lastništvu stadionov.

Trije največ vredni klubi predstavljajo dobro četrtino, deset največ vrednih pa kar dve tretjini vrednosti vseh klubov, zajetih v raziskavi.

Največje skoke v vrednosti so letos zabeležili nogometni klubi Inter Milan (+41 odstotkov na 692 milijonov evrov) in finalista letošnje lige prvakov Liverpool (+33 odstotkov na 2,1 milijarde evrov) ter Tottenham (+31 odstotkov na 1,68 milijarde evrov).

Največji skok v vrednosti je zabeležil Handanovićev Inter iz Milana. Foto: Reuters

Tako kot na zelenicah imajo angleški nogometni klubi letos primat tudi po ocenjeni vrednosti, saj jih je med 32 največ vrednimi klubi kar devet z Otoka. Ti skupaj predstavljajo 43 odstotkov celotne vrednosti zlatega izbora, od tega jih je pet med prvo deseterico.