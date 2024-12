Real bo za medcelinski naslov igral s Pachuco

Nogometaši mehiške Pachuce se bodo v sredo merili v finalu medcelinskega pokala z madridskim Realom. Mehičani, zmagovalci lige prvakov na območju Severne in Srednje Amerike ter Karibov, so si mesto v finalu zagotovili z današnjo zmago proti afriškemu prvaku Al Ahlyju iz Egipta. Tekma se je končala po enajstmetrovkah s 6:5.

Redni del današnjega obračuna in podaljški so se končali brez zadetkov, tudi sicer je bil obračun bolj ali manj izenačen. Pri kazenskih strelih sta ekipi zgrešili po dvakrat, Mehičani v prvi in drugi seriji, Egipčani pa v tretji in četrti, pri vodstvu Pachuce s 6:5 pa je nato z bele pike zgrešil Khaled Abdelfatah.

V letošnji izvedbi tekmovanja bo Real Madrid kot evropski prvak igral le finale, medtem ko je Pachuca pred Al Ahlyjem ugnala še južnoameriškega prvaka Botafogo s 3:0.

Odločilni dvoboj bo v sredo ob 18. uri po slovenskem času v Lusailu.