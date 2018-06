Prvi del obnove Ljudskega vrta zaključen letos?

Mariborski mestni svetniki so danes potrdili investicijsko dokumentacijo za ureditev prostorov pod severno in južno tribuno stadiona Ljudski vrt. Predvidoma julija pa bodo obravnavali še projektno dokumentacijo za obnovo zahodne tribune. Prvi del obnove nogometnega stadiona naj bi bil tako zaključen še letos.

Projekt celovite prenove Ljudskega vrta je ocenjen na 5,5 milijona evrov, ki jih je občina ob načrtovanem novem zadolževanju umestila v proračun že lani. Po novem so projekt razdelili na dva dela, da bi tako po navedbah mestne uprave lahko čim prej začeli dela. Za prvi del imajo namreč že pridobljeno gradbeno dovoljenje, medtem ko za drugega to še urejajo.

Najprej naj bi začeli ureditev prostorov pod severno in južno tribuno, ki ob izgradnji stadiona leta 2008 niso bili dokončani. Pod severno tribuno bodo uredili pisarne, garderobe nogometne šole in medijsko središče, pod južno tribuno pa bo prostor za splošni komercialni program, restavracijo, centralno kuhinjo, športno trgovino in skladišča. S temi deli naj bi bili zadoščeni kriteriji zvez Uefa in Fifa za igranje nogometa v evropskih ligah.

Omenjena dela so ocenjena na 2,4 milijona evrov, od tega naj bi večino pokrili s kreditom, za projektno dokumentacijo pa je nekaj več kot 55.000 evrov prispeval Nogometni klub (NK) Maribor. Foto: Sportida

Mestni svetniki so dokumentacijo, ki je pogoj za objavo javnega naročila, danes potrdili brez daljše razprave. Predstavnika Nove ljudske stranke (NLS) Milana Mikla je samo zanimalo, ali bo ostalo dovolj denarja za drugi del obnove stadiona, torej za obnovo stare, zahodne tribune. "Bomo lahko za 3,1 milijona evrov naredili vse, kar je treba," je vprašal. "Projektanti so dobili nalogo, da pripravijo investicijo v tem okviru," mu je odgovoril Boštjan Štuhec iz kabineta župana.

Dokumentacijo za obnovo zahodne tribune bodo mestni svetniki po napovedih sprejemali julija, saj ta potrebuje še vsa potrebna soglasja in gradbeno dovoljenje.

"Gre za nadaljevanje niza obnov športnih objektov mestu, obnova Ljudskega vrta je verjetno tudi največji zalogaj, kar se tiče obnov športne infrastrukture," je pred sejo izpostavil mariborski župan Andrej Fištravec. Foto: Bor Slana

"Stadion bo zagotavljal vse pogoje, ki jih narekujejo najvišje smernice evropske in svetovne nogometne zveze," je dodal direktor NK Maribor Bojan Ban. "Veseli smo, da ima mesto posluh, željo in možnost vložiti proračunska sredstva v izgradnjo in posodobitev stadiona, ki na dokončanje čaka že deset let," je pojasnil.

Mestni svetniki so danes potrdili tudi spremembe poslovnika mestnega sveta, ki med drugim uvajajo izvedbo javne razprave o predlogu občinskega proračuna pred njegovim sprejetjem na mestnem svetu.

Prav tako so se strinjali z ohranitvijo turistične takse na višini 1,27 evra. Novost je le zakonsko obvezna dodatna, promocijska taksa v višini 0,32 evra, ki jo bodo začeli zaračunavati v začetku prihodnjega leta in je namenjena financiranju nacionalne turistične organizacije.