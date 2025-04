Javni zavod Šport Ljubljana je na ponovljenem javnem naročilu prejel ponudbe treh podjetij za gradbeno obnovo nogometne zelenice stadiona Stožice, je razvidno iz portala javnih naročil. Pri vseh treh gre za slovenska podjetja, dela z DDV pa so ta ocenila med 2,2 in 2,7 milijona evrov.

Šport Ljubljana se je februarja odločil za ponovitev javnega naročila za najprimernejšega izvajalca prenove zelenice na osrednjem ljubljanskem stadionu, potem ko je prejšnje javno naročilo po dveh prejetih ponudbah zaključil brez izbora izvajalca.

Rok za tokratne ponudbe se je iztekel danes opoldne, prijavila pa so se tri domača podjetja, z nekaj razlikami v predvidenih ponudbah med 2,2 in 2,7 milijona evrov, kar je med 700.000 in 1,2 milijona evrov več kot ob zadnjem razpisu.

Najnižjo je podala Komunala Slovenske Gorice v višini 2,237 milijona evrov, ponovno se je na razpis prijavila tudi družba Vilar, a tokrat s predvidenimi stroški 2,263 milijona evrov v primerjavi z zadnjo ponudbo v višini 1,47 milijona. Družba VBT se je prijavila s ponudbo v višini 2,73 milijona evrov.

Javni zavod si sicer pridružuje pravico do pogajanj o končni ceni.

Pri naročilu gre za prvo celovito prenovo podlage stadiona Stožic od njegovega odprtja pred več kot 14 leti. Predmet javnega naročila je tako obnova površine nogometnega igrišča kot tudi polaganje nove travnate ruše, je razvidno iz naročila.

Po prvotnih načrtih je bilo po zapisu iz sklepa Športa Ljubljana predvideno, da bi podlago prenovili med 16. decembrom in 17. januarjem, a se je ta načrt izkazal za tveganega, saj niso upoštevali vpliva nizkih temperatur. Zadnje naročilo tako predvideva začetek del s koncem sezone nogometnega prvenstva 25. maja, izvajalec pa mora dela končati do 1. julija letos.

