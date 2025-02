Še niso izbrali izvajalca prenove stoženske zelenice

Kot je v začetku decembra poročal ljubljanski Dnevnik, so se v Športu Ljubljana zbali, da zaradi zimskih vremenskih razmer predvidena dela ne bi bila končana do 17. januarja, ko so v Stožicah po zimskem premoru ponovno začeli igrati nogomet.

Po prvotnih načrtih je bilo predvideno, da bi zelenico prenovili med 16. decembrom in 17. januarjem, torej v času, ko na stadionu zaradi zimskega premora ni predvidenih nogometnih tekem. Toda kot je razvidno iz sklepa Športa Ljubljana, se je načrt izkazal za tveganega, ker niso upoštevali vpliva nizkih temperatur na izvajanje del.

"Po vnovičnem razmisleku in spremljanju vremenskih razmer je naročnik ugotovil, da je glede na vremensko napoved prevelika negotovost, da bi lahko bila dela ustrezno izvedena v zahtevanem roku," so pojasnili v sklepu.

Poudarili so, da si v javnem zavodu ne morejo in ne smejo "privoščiti, da dela do začetka nadaljevanja tekmovanj (začetka spomladanskega dela Prve lige Telemach in nadaljevanja evropske konferenčne lige) ne bi bila končana ali da zaradi hitre izvedbe ne bi bila izvedena strokovno".

Šport Ljubljana je za sklop, ki je vključeval gradbeno prenovo igrišča, 27. novembra ponovil javno naročilo. Tudi v drugo je prejel dve ponudbi. Nižjo, v višini nekaj manj kot 1,47 milijona evrov z davkom, je oddala družba Vilar. Družba TGM Zupančič pa bi ista dela opravila za ceno 1,50 milijona evrov. Toda Šport Ljubljana je nekaj dni po prejemu ponudb sprejel sklep, da obe ponudbi zavrne.

Upravljavec Športnega parka Stožice, javni zavod Šport Ljubljana, je v ponedeljek objavil nov poziv zainteresiranim izvajalcem za oddajo ponudb za javno naročilo za gradbeno obnovo nogometnega igrišča na stadionu Stožice.

Gre sicer za prvo celovito prenovo od izgradnje nogometnega stadiona 14 let nazaj. Predmet javnega naročila je obnova nogometnega igrišča Stožice, ki zajema gradbeno obnovo površine nogometnega igrišča Stožice, polaganje nove travnate ruše in izvedbo všitja sintetičnih vlaken v travnato podlago.

Pred odločitvijo o načinu obnove nogometnega igrišča Stožice so pregledali projektno dokumentacijo, izpeljali so preizkus ponikanja vode na igrišču in izkopali profil skozi plasti nogometnega igrišča.

