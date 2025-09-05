Pretepeni 13-letnik po incidentu, ki je pretresel Italijo, prejel hudo kazen

Italijo je konec prejšnjega tedna pretresel incident. V okolici Torina se je tekma ekip do 14 let med kluboma Carmagnola in Volpiano Pianese prelevila v pretep, v katerem jo je najhuje odnesel 13-letni vratar Thomas Sarritzu. Pretepel ga je 40-letni oče njegovega tekmeca, Sarritzu pa jo je odnesel z zlomljeno kostjo v gležnju in poškodovano ličnico. Videoposnetki so pokazali, kako je Sarritzu načel spor in začel udrihati tekmeca v vrstah Carmagnole, oče omenjenega igralca pa je nato preskočil ograjo in fizično obračunal s 13-letnikom. Športni sodnik pokrajinskega odbora Piemont je vsem vpletenim odredil kazen. Sarritzo bo tako moral biti odsoten z nogometnih igrišč kar eno leto.

Incident, ki je konec prejšnjega tedna pretresel Italijo, še vedno buri duhove. Kapetan italijanske reprezentance Gianluigi Donnarumma je pretepenega 13-letnega vratarja Thomasa Sarritzuja povabil na reprezentančni zbor v Firencah 6. oktobra. Po ogledu videoposnetkov pa je mladoletnika doletela sankcija, zaradi katere bo moral na ukvarjanje z nogometom pozabiti za vsaj eno leto.

"Nasilno vedenje spodkopava zdrava načela športa, ki temeljijo na poštenosti in spoštovanju nasprotnika. Glede na to, da je treba nasilje a priori obsoditi, kjerkoli se zgodi, še posebej med mladoletniki, mora sodnik, čeprav se zaveda veljavnih regulativnih določb, a hkrati tudi izjemne narave in zaničevalnosti dogodka, izreči sankcijo. Zato je omenjeni igralec diskvalificiran, ker se je ob koncu tekme nasilno in nešportno obnašal. Začel je pretep in udarjal po boku in hrbtu nasprotnega igralca, ki je ležal na igrišču. To ravnanje je povzročilo nadaljnje nasilno dejanje, ki ga je zagrešila oseba, ki ni bila navedena na seznamu igralcev, nato pa samovoljno in neupravičeno vstopila na igrišče," so izjavo podpisali športna sodnica Roberta Lapa in rezervni igralci Gianluca D'Angelo, Maurizio Capuani in Gerardo Orlandella.

Ho parlato con Angelo, il papà di Thomas, 13 anni, il portiere massacrato da un adulto durante il torneo Super Oscar di Collegno



Thomas oggi ha il malleolo rotto, lo zigomo gonfio e una paura che pesa più di qualsiasi frattura: tornare in campo e guardare verso gli spalti.



Un… pic.twitter.com/vzKyFJ2MXb — Salvo Sottile (@salvosottile) September 2, 2025

Tako Sarritzu po poročanju športnega dnevnika La Gazetto dello Sport nogometa ne bo smel igrati vsaj do septembra 2026. 40-letni oče njegovega tekmeca, s katerim se je zapletel v pretep, se je po tem, ko se je fizično znesel nad Sarritzujem, opravičil za dejanje. "Napravil sem napako in se je sramujem, a bilo me je strah za mojega sina," je pojasnil.

Enoletno suspenzijo igranja nogometa je tako prejel tudi mladi nogometaš Carmagnole Cristian Barbero, saj je sodeloval v pretepu in udaril tekmeca v zatilje, šestmesečno prepoved igranja pa je prejel tudi direktor kluba Volpiano-Pianese Angelo Sarritzu, sicer tudi Thomasov oče. Kot predstavnik kluba se je obnašal nasilno, namesto da bi skušal umiriti napetosti.