Prepih v Zagrebu, nekdanji Maribora odhaja, prihaja nekdanji Olimpije

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Za Čačića, ki je bil tudi športni direktor, a tudi to ni več, so bili usodni slabi rezultati v zadnjem času, na zadnjih šestih tekmah so Zagrebčani le enkrat zmagali. Pika na i je bil sredin poraz v polfinalu hrvaškega pokala, ko ga je z 2:1 premagal Šibenik. Čačić naj bi po poročanju hrvaških medijev dobil kar 1,7 milijona evrov odpravnine.

Dinamo sicer še vedno vodi na lestvici hrvaškega prvenstva, a je Hajduk v zadnjih krogih zmanjšal zaostanek za njim na sedem točk.

Bišćan, nekdanji nogometaš Dinama, Liverpoola in Panathinaikosa, do zdaj pa tudi selektor hrvaške mlade reprezentance, je bil v svoji karieri trener Rudeša, Olimpije in Rijeke.

Preberite še: