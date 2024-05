Na Otoku narašča napetost, Arsenal stiska pesti za mestnega rivala

V angleški premier ligi je do konca tekmovanja na sporedu le še en krog, bodo pa med tednom nekateri klubi na zaostalih tekmah opravili še s starimi grehi. Izjemno pomemben obračun v boju za naslov prvaka se bo danes odvil na stadionu Tottenham Hotspur v Londonu, kjer bodo spurs gostili Manchester City. To srečanje bi lahko imelo velik vpliv na razplet boja za naslov prvaka, v katerem hud dvoboj bijeta Arsenal in City.