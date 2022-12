Manchester Unitedu gre imenitno brez Ronalda, prav posebna tekma za Haalanda

Vodilni Arsenal je v 17. krogu angleškega prvenstva s 3:1 premagal West Ham in zadržal ogromno prednost pred zasledovalci. Na drugem mestu je Newcastle, ki nadaljuje izjemno sezono, v kateri je izgubil le enkrat! Chelsea je po petih sušnih krogih le okusil sladkost zmage v prvenstvu, Manchester United pa je odigral prvo prvenstveno tekmo, odkar ga je zapustil nezadovoljni Cristiano Ronaldo, in premagal Nottingham Forest. Prvak Manchester City bo v sredo gostoval v Leedsu, rojstnem mestu Erlinga Haalanda!

Po premoru zaradi svetovnega prvenstva v Katarju so se najboljši angleški klubi v ponedeljk na tradicionalni boxing day (praznik, ki ga Angleži praznujejo dan po božičnem dnevu) vrnili v boj za točke angleškega prvenstva. Vodilni Arsenal ima pred najbližjim zasledovalcem Newcastlom, ki je za šesto zaporedno zmago v tekmovanju s 3:0 odpravil Leicester, sedem točk prednosti. Topničarji so ob tem odigrali še tekmo manj.

Topničarji blestijo v angleškem prvenstvu tudi po premoru, ki je nastopil zaradi SP v Katarju. Foto: Guliverimage

Tottenham je na gostovanju pri Brentfordu zaostajal z 0:2, na koncu pa vknjižil točko (2:2). Liverpool, ki je v četrtek proti Manchester Cityju izpadel iz ligaškega pokala, je s 3:1 zmagal pri Aston Villi in napovedal boljše čase. Navijače rdečih je dodatno osrečil še prihod nizozemskega zvezdnika, za katerega se je zanimal tudi Manchester United. Na Anfield namreč iz Eindhovna prihaja Cody Gakpo.

Chelsea je v torek doma premagal Bournemouth. Oba zadetka, dosegla sta jih Nemec Kai Havertz in Anglež Mason Mount, sta padla v prvem polčasu, modri pa so s tem prekinili niz skromnih dosežkov, saj so na zmago v angleškem prvenstvu čakali kar pet tekem. Na lestvici so se prebili na osmo mesto, ki je bistveno manj od tistega, kar želi bogati londonski klub osvojiti ob koncu sezone. veselje ob zmagi je skazila zaskrbljenost zaradi novih zdravstvenih težav Reeceja Jamesa, ki je zaigral prvič po oktobru. Zaradi poškodbe kolena je izpustil nastop na SP v Katarju, tokrat pa je odšepal z igrišča na začetku drugega polčasa. Manchester United se je utrdil na petem mestu angleškega prvenstva. Foto: Reuters

Manchester United se je prvič v premier ligi v tej sezoni predstavil brez Cristiana Ronalda. Na Old Traffordu je s 3:0 premagal Nottingham Forrest in se utrdil na petem mestu. V prvem delu sta za rdeče vrage zadela v polno Marcus Rashford in Anthony Martial, tik pred koncem srečanja pa je Brazilec Fred postavil končni rezultat.

Haaland v rojstnem mestu

Za konec kroga bo Leeds United v sredo gostil prvaka Manchester City, pri katerem blesti najboljši strelec tekmovanja Erling Haaland. To bo zelo posebna tekma za mladega Norvežana, saj prihaja v svoje rojstno mesto. Rodil se je 21. julija 2000 v Leedsu, kjer je igral njegov oče Alfie Haaland, kmalu po njegovem rojstvu pa se je družina Haaland preselila v Manchester, saj je oče sklenil sodelovanje s Cityjem.

