Pred zgodovinskim obračunom že vre: Nizozemec ostro nad Pochettina

V ligi prvakov so v bitki za naslov ostali še štirje klubi. Pred začetkom letošnje sezone bi redko kdo lahko napovedal, da se bosta v polfinalu udarila Tottenham in Ajax. A kljub temu, da tako angleški kot nizozemski klub pred začetkom tekmovanja nista veljala za favorita, sta več kot zasluženo med najboljšimi štirimi evropskimi ekipami. Pri Ajaxu so se na tekmo leto pripravljali cel teden, povsem drugačna zgodba se odvija pri Tottenhamu in Mauriciu Pochettinu, ki mu skrbi pred zgodovinskim obračunom ne manjka.

Tottenham in Ajax se bosta nocoj udarila prvič po več kot 38 letih. Londončani so nazadnje dobili obe uradni tekmi proti Nizozemcem v pokalu zmagovalcev v sezoni 1981/82. Ajax, ki je v izločilnih bojih izločil velikana Real Madrid in nato še Juventus, je na zadnjih šestih tekmah z angleškimi nasprotniki slavil le enkrat, nazadnje leta 2012, ko je ugnal Manchester City.

Tottenham, ki je že z uvrstitvijo v polfinale lige prvakov dosegel največji uspeh kluba v tem tekmovanju, bi z morebitno uvrstitvijo v finale postal že 40. klub s takšnim dosežkom in osma angleška ekipa, ki se je prebila v finale najelitnejšega evropskega tekmovanja. A Londončanom, ki bodo nastopili na svojem novem štadionu, kjer so v nedeljo doživeli prvi poraz, zagotovo ne bo lahko. Nizozemska ekipa, ki v povprečju šteje 24 let in 257 dni ter je druga najmlajša med vsemi 32 ekipami v ligi prvakov, na obračunu velja za favorita, čeprav je vrednost nizozemske ekipe za polovico nižja od londonske.

Tottenham je v četrtfinalu izločil Manchester City. Foto: Reuters

Varovanci Mauricia Pochettina so dobili zadnjih osem izmed desetih tekem v ligi prvakov na domačem igrišču, uspešni so bili na zadnjih štirih srečanjih, na zadnjih treh so Londončani ohranili prazno mrežo. Veliko nevarnost za gol Tottenhama bo zagotovo predstavljal Dušan Tadić, ki je v tej sezoni v izjemni formi. Vključen je bil v devet zadetkov Ajaxa, zadel je šestkrat, podal pa trikrat. Večkrat je bil uspešen le Lionel Messi, ki je za Barcelono sodeloval pri 13 zadetkih.

Pochettino: Do polfinala smo se prebili, ker igramo kot ekipa

Tottenham se v tej sezoni bori le še za krono lige prvakov, medtem ko Ajax napada naslov nizozemskega prvaka tako v pokalnem tekmovanju kot državnem prvenstvu. Ajax je po 32 tekmah pri 80 točkah, enak dosežek ima tudi drugouvrščeni PSV. Povsem drugačno pozicijo v angleškem prvenstvu zasedajo nogometaši Tottenhama, ki so po 36 odigranih krogih pri 70 točkah, za vodilnim Manchester Cityjem pa zaostajajo kar 21 točk. Londončane do konca sezone čaka še ogorčen boj za mesta, ki vodijo v ligo prvakov tudi v prihodnji sezoni.

Ajax se bori tudi za naslov nizozemskega prvaka. Foto: Reuters

"Do polfinala smo se prebili, ker igramo kot ekipa. Že celotno sezono nastopamo s težavami, vedno je kdo poškodovan, a še vedno nam je uspelo. Verjamemo, da lahko dosežemo, kar želimo. Možno je prav vse. Od tu izvira naša moč. A prvič bomo nastopili v polfinalu lige prvakov, vemo, da nas čaka težka tekma in težek nasprotnik. Imamo veliko spoštovanja tako do lige prvakov kot do Ajaxa," zagotavlja Pochettino.

Tottenham



Sezona v ligi prvakov : 10 tekem, 5 zmag, 2 remija, 3 porazi

Najboljši strelec : Harry Kane (5 golov)



Verjetna začetna postava : Lloris; Trippier, Alderweireld, Vertonghen, Davies; Eriksen, Dier, Alli, Rose; Llorente, Lucas

Vprašljiva za nastop : Erik Lamela, Harry Winks

Odsotni: Harry Kane, Son Heung-Min, Serge Aurier Ajax Sezona : 16 tekem, 9 zmag, 6 remijev, 1 poraz

Najboljši strelec : Dušan Tadić (6 golov, 9 skupaj s kvalifikacijskimi tekmami) Verjetna začetna postava : Onana; Veltman, De Ligt, Blind, Mazraoui; Schone, De Jong; Ziyech, Van Beek, Neres; Tadić.

Vprašljiv za nastop : Noussair Mazraoui

Odsotna : Hassane Bande, Carel Eiting

Pochettino nezadovoljen z urnikom tekem, ten Hag mu ni ostal dolžen

Argentinski strokovnjak na klopi Tottenhama bo lahko računal tudi na štiri nekdanje igralce Ajaxa. Christian Eriksen, Jan Vertonghen, Davinson Sanchez in Toby Alderweireld so nekoč igrali za nizozemski klub, zato bo tekma za njih verjetno še toliko bolj posebna. Klub iz Amsterdama se je na zgodovinski obračun lige prvakov pripravljal cel teden, saj je nizozemska Eredivisie zaradi uvrstitve Ajaxa v polfinale lige prvakov prestavila tekme 33. kroga nizozemskega prvenstva. Londončani se v dvoboj podajajo ranjeni, saj so v nedeljo morali premoč priznati West Hamu (0:1). Ob različen razpored tekem se je obregnil tudi trener Tottenhama, ki je celotno dogajanje opisal kot nepravično.

Erik ten Hag je imel s svojimi nogometaši teden dni časa za pripravo. Foto: Getty Images

"Pochettino meni, da ni pravično, da smo imeli več počitka. Igramo v prvi nizozemski ligi, kjer dobimo deset milijonov evrov od televizijskih pravic, oni v premier ligi dobijo 200 milijonov. Kaj je tukaj pravično?" se je na novinarski konferenci spraševal trener Ajaxa Erik ten Hag. "Noro je, da smo v polfinalu. Na začetku sezone ni nihče predvidel, da bo katera izmed nizozemskih ekip igrala v polfinalu. Vsi nogometaši so sveži in odlično pripravljeni ter lačni nogometa. Sledili bomo naši filozofiji in igrali svojo igro, ne glede na vse," obljublja strateg Ajaxa. "Meni je všeč, če igramo veliko tekem, čeprav nam je v tem trenutku prav prišlo tudi nekaj počitka. Videli bomo, kaj bo jutri," še meni Ten Hag.

Bolnišnica pri Tottenhamu

Harry Kane še ne bo stopil na igrišče. Foto: Reuters Če navijači Ajaxa največ upov podajajo v Tadića, pa tisti najbolj goreči navijači privrženci Tottenhama še niso obupali nad povratkom Harryja Kana, ki je v zadnjih dneh že opravil nekaj lažjih treningov. "Harryjevo okrevanje gre zelo dobro. Začel je teči, a ne moremo prehitevati dogodkov. Njegovo stanje je zaenkrat dobro, bomo videli, kaj bo v nadaljevanju," pravi Pochettino, ki zatrjuje da Kane v polfinalu ne bo zaigral.

In če strateg Ajaxa Ten Hag nima težav s poškodbami, je stanje pri Tottenhamu povsem drugačno. Sive lase Pochettinu povzročajo predvsem napadalci. Kaznovan je junak četrtfinala Heung Min Son, ki je na dveh tekmah trikrat zatresel mrežo Manchester Cityja. S poškodbami imajo poleg Kana težave še Erik Lamela, Serge Aurier in Harry Winks.

Judovsko poreklo

Obračun pa se bo bil tudi na tribunah novega štadiona v Londonu, navijači obeh ekip pa so med seboj še kako povezani. Čeprav gre za kluba iz Amsterdama in Londona, imajo privrženci obeh ekip veliko skupnega. Navijači so prevzeli judovsko identiteto. Tottenham je nastal leta 1882 v Londonu, Ajax pa 18 let kasneje v Amsterdamu, obe ekipi pa sta se razvili v neposredni bližini judovskih četrti, zato imata še danes identiteto judovskih navijačev. Ekipi z judovstvom skozi zgodovino nista imeli močnejših vezi, a se je ohranilo mnogo običajev. Navijači večkrat nase opozorijo z izraelskimi zastavami, judovskimi vzkliki in pesmimi, še danes pa večkrat opozorijo na težavo antisemitizma.

Preberite še: