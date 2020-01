Pred vrati je prvi letošnji prestop slovenskega reprezentanta

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Denisu Popoviću se po Poljski, Grčiji, Rusiji in Švici obeta še selitev na Ciper.

Vse kaže, da se bo švicarska zgodba slovenskega nogometnega reprezentanta Denisa Popovića končala po vsega pol leta. Izkušeni vezist, ki je lani pri 29 letih debitiral v članski reprezentanci, je na izhodnih vratih Züricha in naj bi bil tik pred prestopom v Anarthosis Famagusto.

Lanskoletna poletna selitev v vrste slovitega švicarskega Züricha se je za Denisa Popovića zdela sanjska, a po polovici leta, ki jo je prebil v Švici, nekdanji član Celja in Kopra ne more biti zadovoljen. Njegov klubski status se je jeseni močno poslabšal. V prvih osmih prvenstvenih krogih je za trikratnega švicarskega prvaka odigral vse minute, a so bili rezultati Züricha slabi. V naslednjih desetih tekmah je na igrišču prebil le minuto, zato je začel iskati nov klub.

Če so naše informacije točne, ga je našel. Dogovorjen naj bi bil s 13-kratnim ciprskim prvakom Anorthosisom iz Famaguste, ki je trenutno na drugem mestu prvenstvene lestvice na Cipru. Ovira naj bi bila le še pogodba, ki jo ima s Zürichom sklenjeno do leta 2022, a naj bi bil s Švicarji povsem blizu sporazumne prekinitve.

Prestop naj bi bil sklenjen kmalu, izkušeni vezist pa se bo tako na Cipru pridružil trem slovenskim nogometašem, ki trenutno igrajo tam. Od reprezentantov sta to vratar Vid Belec in napadalec Roman Bezjak, na Cipru pa za Pafos igra tudi Matija Širok.

Popović naj bi bil predvsem želja gruzinskega trenerja Anorthosia Temurja Ketsbaie, s katerim sta pred dvema letoma uspešno sodelovala pri ruskem Orenburgu.

Od preostalih reprezentantov, ki lahko januarja zamenjajo klub, je v središču pozornosti predvsem Andraž Šporar. Foto: Grega Valančič/Sportida

Kdo bo naslednji?

Če bo Popović, nekdanji nogometaš grškega Panthrakikosa ter poljskih Tychyja, Olimize Gridziadz in Wisle Krakov, ki Zürich zapušča po vsega 12 nastopih, na Ciper res prestopil, bo postal prvi slovenski reprezentant letos, ki bo zamenjal klub.

Popović je eden od 24 nogometašev, ki jim je Matjaž Kek ponudil priložnost v lanskem letu, v katerem je pri 29 letih dočakal debi v članski izbrani vrsti. Igral je na šestih od prvih osmih tekem Slovenije v kvalifikacijah za evropsko prvenstvo 2020, potem pa na oktobrski tekmi proti Avstriji pri porazu z 0:1 prejel rdeč karton.

Na zadnjih dveh tekmah lanskega leta, proti Latviji in Poljski, ga tudi zaradi tega, ker v klubu ni igral, ni bilo v reprezentanci.

Od preostalih slovenskih reprezentantov za zdaj kluba ni zamenjal še noben, a lahko kak prestop zagotovo pričakujemo že ta mesec. Največ se govori o bogatem prestopu Andraža Šporarja, s katerim Slovan iz Bratislave lahko zasluži rekordno vsoto, omenja se tudi nova sprememba kluba Jasmina Kurtića (Spal) v Italiji, nezadovoljen s svojim klubskim statusom pri turškem Fenerbahčeju je Miha Zajc …