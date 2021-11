Poškodba Neymarja tako huda, da letos ne bo več igral

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Zvin gležnja in poškodba vezi

Brazilski nogometaš Neymar bo zaradi poškodbe gležnja moral počivati od šest do osem tednov, je sporočil njegov klub PSG.

Brazilski zvezdnik Neymar se je poškodoval ob koncu nedeljske prvenstvene tekme s St. Etiennom, ko so ga morali v 87. minuti odnesti z igrišča. V ponedeljek so po zdravniških pregledih znane podrobnosti o resnosti poškodbe. PSG je sporočil, da si je Brazilec ob zvinu levega gležnja poškodoval tudi vezi, tako da bo predvidoma z igrišč odsoten od šest do osem tednov.

Po 72 urah bodo opravili še en zdravniški pregled in ocenili takratno stanje poškodovanega sklepa, vendar v letu 2021 Brazilec skoraj zanesljivo ne bo več igral.

V letošnjem letu bo pariški klub igral še pet tekem, štiri v francoskem prvenstvu, kjer je po sinočnji zmagi s 3:1 prepričljivo na prvem mestu z 12 točkami naskoka pred zasledovalci, ter zadnjo v skupinskem delu lige prvakov z Bruggom, PSG je sicer v skupini A trdno na drugem mestu, ki ga ne more več izgubiti, ne more pa več niti prehiteti Manchester Cityja na prvem.