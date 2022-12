Pomen športnega fizioterapevta pri nogometnih poškodbah

Oglasno sporočilo

Svetovno prvenstvo v nogometu je najbolj gledano tekmovanje na svetu. Nesreča nikoli ne počiva, kajti nogometne poškodbe so izredno pogoste in se najpogosteje zgodijo ravno med tekmo .

Nogometaši si najpogosteje poškodujejo mišice v stegnu (poškodba iztegovalk kolena – zadnja loža in primikalk kolka), kolenski sklep (ruptura sprednje ali zadnje križne vezi, poškodba meniskusa), gleženj (zvin gležnja) in narastišča mišic, ki povzročijo vnetje.

Poškodovani igralec vpliva na celotno ekipo, njihovo strategijo igranja in posledično zmanjša možnosti za zmago.

Ključnega pomena za poškodovanega igralca in njegovo ekipo je hitra in varna vrnitev v šport oziroma športno aktivnost.

Kdo je najbolj zaslužen za hitro in uspešno okrevanje po športni poškodbi? Športni fizioterapevt.

Pomembnost uspešne fizioterapevtske rehabilitacije se izraža v individualnem pristopu izvajanja specialne vadbe, uporabe podporne tehnologije in programu preventivnosti.

Vsakič, ko igralec na igrišču pade, se pojavi strah, kako resna je njegova poškodba. Na igrišču svetovnega prvenstva smo lahko videli že več poškodb.

Katere so te poškodbe in kako se hitro, učinkovito ter uspešno pozdravijo s športno fizioterapijo, vam predstavljamo v nadaljevanju.

Nogometne poškodbe

Športne poškodbe delimo na akutne (se zgodijo v trenutku) in preobremenitvene (nastajajo čez čas).

Poškodbi stegenskih mišic, kot sta poškodba zadnje lože stegenskih mišic in primikalk kolka, nastaneta zaradi pretiranega raztezanja in eksplozivnega teka. Pri poškodbi se začuti pekoča bolečina in v trenutku raztrganja mišice je včasih slišen pok.

Najpomembnejše pri fizioterapevtskem zdravljenju stegenskih mišic je preplet uporabe najsodobnejših naprav za zmanjševanje bolečine in specialne vadbe, ki je usmerjena k povrnitvi jakosti, pravilnemu sorazmerju mišic in povečanju obsega gibljivosti.

Ruptura sprednje križne vezi

Najpogostejša poškodba kolena pri igranju nogometa je ruptura sprednje križne vezi, ob kateri je pogosto poškodovan tudi meniskus. Pri poškodbi se občutita ostra bolečina in oteklina v kolenu, ki preprečujeta običajno gibljivost.

Ruptura sprednje križne vezi se zdravi operativno, vendar je fizioterapevt ključnega pomena že v predoperativni fazi, ko posameznika pripravi na operacijo. Fizioterapevt skupaj s poškodovancem tesno sodeluje v pooperativni fazi, ki traja od šest do devet mesecev.

Zvin

Zvin je najpogostejša poškodba gležnja pri igranju nogometa in jo delimo glede na intenziteto poškodbe (nateg, delna ruptura, popolna ruptura). Zvin se zgodi ob notranjem zvračanju stopala, ki povzroči prekomerno silo na zunanji predel gležnja in poškoduje ligamente.

Glavni cilj fizioterapevtskega zdravljenja je vzpostaviti takšno gibalno funkcijo nogometaša, kot je bila pred nastankom poškodbe.

Dovolj hude poškodbe, ki onemogočijo nadaljevanje profesionalne kariere nogometaša (ang. Career-ending injury), so težke poškodbe glave, obraba hrustanca (osteoartritis) in kompleksni zlomi spodnjega uda.

Zakaj se pri nogometu zgodi poškodba in kaj pripomore k njenemu nastanku, pa naslavljamo v nadaljevanju.

Dejavniki tveganja za nastanek nogometnih poškodb

Nastanek nogometnih poškodb je posledica delovanja enega dejavnika ali skupka dejavnikov.

Poškodbe v nogometu se najpogosteje zgodijo na začetku ali na koncu športne aktivnosti (prvih ali zadnjih 15 minut).

Primerno ogrevanje pred športno aktivnostjo je pomembna preventivna strategija, ki zmanjša možnost za nastanek poškodb.

Mišična utrujenost, ki nastane po dolgotrajni fizični aktivnosti, vpliva na nastanek poškodbe, saj mišice ne delujejo več v svoji polni zmogljivosti.

Porušena telesna drža napačno obremenjuje strukture v telesu, ki so nato dovzetnejše za nastanek poškodbe.

Igralna površina (umetna trava, pravo igrišče) in vremenske razmere povečajo možnost nastanka poškodbe med športno igro.

Pretirana treniranost, ki prekomerno obremenjujejo telo in nepoznavanje lastnih meja, vodi v nastanek poškodbe.

Ustrezna faza počitka oziroma regeneracije je izredno pomembnega pomena, saj utrujene in natrenirane mišice potrebujejo zadostno količino okrevanja za polno delovanje.

Neučinkovito zdravljenje stare poškodbe, ki se hitro ponovi zaradi nezadostnega časa rehabilitacije, prehitrega ponovnega treninga in neustrezne vzpostavitve telesa za vrnitev v šport.

Nogometna rehabilitacija

Uspešna nogometna rehabilitacija se začne takoj po poškodbi, kajti prej ko se začne zdravljenje, uspešnejši je rezultat.

Najprej fizioterapevt opravi specialen diagnostični pregled – gre za diagnostiko, ki pregleda celoten mišično-skeletni sistem in pridobi vpogled v delovanje posameznikovega telesa.

Nogometaš pri poškodbi zvina gležnja občuti ostra bolečino, omejeno gibljivost v sklepu in oteklino, ki onemogoča normalno obremenjevanje spodnjega uda.

Prvotno se posveča pozornost kontroli simptomatike (zmanjšanju bolečine, zmanjšanju otekline itd.), kjer se odločamo za princip RICE (počitek, hlajenje, kompresija in elevacija uda).

Priporočen je počitek poškodovanega predela, da preprečimo poslabšanje poškodbe, vendar se izvaja aktivna aktivacija preostalih delov telesa za vzdrževanje splošne fizične kondicije.

Mišična moč se v mirovanju ekstremno hitro izgublja, zato je pomembno vzdrževanje mišične moči, zmogljivosti in vzdržljivosti.

Ključnega pomena je vzdrževanje mobilnosti in koordinacije pri poškodovancu.

Akutna faza fizioterapevtske rehabilitacije

Akutna fizioterapevtska rehabilitacija traja od nekaj dni do nekaj tednov ali mesecev, v tem času se poškodovancu odsvetuje izvajanje športne aktivnosti.

Koliko časa je odsvetovan šport, je odvisno od tipa in stopnje poškodbe.

Na podlagi diagnostičnega poročila se zastavi individualen fizioterapevtski in kineziološki program, ki je usmerjen v odpravo vzroka težav in simptomov.

Individualna fizioterapevtska rehabilitacija je usmerjena v sposobnosti in omejitve športnika ter zahteve, ki jih opredeljuje njegov šport.

Nogometaš začne skrbno izbran in progresivni trening, ki ne povzroči ponovne poškodbe ali dodatne bolečine.

Aktivna rehabilitacija je usmerjena v povečanje obsega gibljivosti, vzpostavljanje mišične moči, obremenilne kapacitete hrbtenice, funkcionalnih vzorcev drže in biomehaniko hoje.

Uporaba najsodobnejših naprav, kot so terapija TECAR, terapija LASER, terapija PERISO, ultrazvočna terapija in elektroterapija HiTOP, učinkovito pomagajo pri zmanjševanju bolečine in hitrejšemu celjenju tkiva.

Kineziološka faza

Kineziološka faza zdravljenja se osredotoča na poseben program nevro-mišične vadbe, visoko intenzivne vadbe za vzpostavitev dinamične stabilnosti telesa, proprioceptivnega in pliometričnega treninga.

Pred popolno vrnitvijo v šport se najprej opravi specialne teste, ki pokažejo vaš napredek in telesno pripravljenost.

Glavni cilj je vzpostaviti takšno raven pripravljenosti, kot je bila pred poškodbo, zato so ključni takojšnje zdravljenje, akutna fizioterapevtska rehabilitacija in kineziološka faza.

Posebna pozornost se nameni nadaljnjemu preventivnemu kineziološkemu programu, ki preprečuje nastanek ponovne ali nove poškodbe.

