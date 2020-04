Poljaki bodo z nogometom nadaljevali 29. maja

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

"Imamo točno določen načrt, da bi se tekme v prvi nogometni ligi nadaljevala konec maja," je dejal Morawiecki, ki pa opozarja, da se lahko datum spremeni, saj je položaj kljub izboljšanju stanja glede novega koronavirusa še vedno nepredvidljiv.

"Prvega sodnikovega žvižga ne bo že jutri," je javnost nekoliko umiril poljski premier, ki je okvirno odločitev sprejel po pogovorih s tamkajšnjim ministrstvom za zdravje in šport in nacionalnimi športnimi zvezami.

Pri AFP so zapisali, da bodo igralci kmalu začeli s prilagojenimi treningi ter pod strogim higienskim nadzorom.

Na Poljskem igra devet Slovencev

V elitni nogometni ligi na Poljskem trenutno igra devet Slovencev, in sicer Damjan Bohar, Rok Sirk in Saša Živec (Zaglebie Lubin), Erik Janža (Gornik Zabrze), David Tijanić (Rakow), Egzon Kryeziu (Lechia Gdansk), Matej Pučko (Korona Kielce), Tadej Vidmajer (LSK Lodž) in Uroš Korun (Piast Gliwice).

V isti sapi je premier dodal, da bo sprostil omejitve tudi za spidvej, ki je na Poljskem zelo priljubljen. Tako bi lahko prve dirke državnega prvenstva izpeljali 12. junija brez prisotnosti gledalcev.

Športni objekti na prostem se bodo ponovno odprli 4. maja, na igriščih pa bo lahko hkrati največ šest športnikov. Obenem bodo na Poljskem odprli dva nacionalna centra za športnike, ki se pripravljajo na olimpijske igre v Tokiu leta 2021, ter teniška igrišča.

