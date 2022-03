Dobovec na krilih Čujčevih golov do petega pokalnega naslova

Kristjan Čujec je Dobovčane povedel v vodstvo v četrti minuti, pet minut pozneje pa je prednost podvojil Žiga Čeh. V 22. minuti je na 3:0 povišal Vedran Matošević in tako praktično zapečatil usodo sicer borbenih Ptujčanov.

Ti so imeli v 25. minuti na voljo šestmetrovko, ki jo je izkoristil Borut Ručna, za 1:3, toda že v 29. je Čujec s svojim drugim golom na tekmi spet povečal prednost Dobovca.

V 33. minuti pa je izkušeni Čujec dopolnil "hattrick", ko je kaznoval igro tekmeca brez vratarja. Vajo pa je ponovil še v 40. minuti, ko je skoraj čez celo igrišče žogo poslal v prazno mrežo.

Za Dobovec je to peti naslov, rekorderka je Litija z devetimi. Ptujčani pokala še niso osvojili. Damir Puškar, vratar Dobovca, je v Podčetrtku osvojil že svojo 11. pokalno lovoriko.

Ptujčani so v polfinalu na zaključnem turnirju premagali Litijo s 4:2, Dobovec pa je bil po streljanju šestmetrovk s 7:6 boljši od Silika Vrhnike. Po rednem delu je bil izid 2:2, Dobovec je izenačil dobre tri minute pred koncem rednega dela.

V Podčetrtku so sicer razglasili tudi najboljšo igralko (Ines Ermenc), igralca (Nejc Hozjan) in mladega igralca (Max Vesel) za leto 2021, obenem pa so prvič izvedli tudi finale ženskega pokala, tega so v dvoboju s Celjem z 2:1 dobile igralke Slovenskih goric.