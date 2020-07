Pod streli umrl brat evropskega podprvaka

Mlajši od bratov Auirer je umrl zaradi streljanja pred nočnim klubom v Franciji. Reševalci so ga našli v industrijski coni na obrobju francoskega mesta, umrl pa je na poti v bolnišnico. 26-letni nogometaš je igral za lokalno ekipo Rodeo Toulouse, pred tem pa je igral tudi v Belgiji. Domnevni storilec je po streljanju pobegnil, poročajo francoski mediji.

Na dogodek so se že odzvali v vrstah Tottenhama, kjer so potrdili smrt nogometaša. "V klubu smo globoko užaloščeni, da moramo potrditi vest, da je umrl brat Serga Aurierja. V tem težkem času podpiramo Serga in prosimo, da spoštujete zasebnost njega in njegove družine. Vsi v klubu Sergu in njegovim družini izrekamo sožalje. Naše misli so z njimi," so še zapisali pri angleškem premierligašu.

The Club is deeply saddened to confirm media reports that Serge Aurier’s brother passed away in the early hours of this morning.



Everybody at the Club sends their sincerest condolences to Serge and his family. Our thoughts are with them all. pic.twitter.com/NVw0v9OWCR