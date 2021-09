Po kazni Veležu še grožnje s smrtjo predsedniku bosanske zveze

Navijači Veleža so med in po tekmi z Borcem poskrbeli za številne incidente.

Navijači Veleža so med in po tekmi z Borcem poskrbeli za številne incidente. Foto: Guliverimage

Predsednik Nogometne zveze Bosne in Hercegovine Vico Zeljković je po kazni prvoligašu Veležu iz Mostarja, ki jo je izrekla zveza po nedavnih navijaških izgredih in drugih napadih med in po tekmi tamkajšnjega državnega prvenstva proti Borcu iz Banjaluke, prejel številne grožnje s smrtjo, poroča hrvaška tiskovna agencija Hina.

Vico Zeljković je grožnje že prijavil policiji. Ta je morala posredovati tudi po tekmi, potem ko so navijači Veleža prestregli avtomobil glavnega sodnika tekme, napadli sodniško ekipo ter zažgali njihovo prevozno sredstvo. Še pred tem so navijači med tekmo vdrli na igrišče in prekinili dvoboj pri vodstvu gostov iz Banjaluke z 2:0. Pri tem so napadli uradne osebe gostujočega kluba ter njihove igralce, piše Hina.

Tekma je po presoji bosanske zveze dobila epilog za zeleno mizo in je registrirana v korist Borca s 3:0, obenem pa je Velež prejel še kazen šestih tekem brez prisotnosti navijačev na stadionu, predsednik kluba Šemsudin Hasić pa dve leti ne sme sodelovati pri aktivnostih mostarskega kluba, še dodaja Hina. Obenem bo moral Velež plačati še kazen v višini 5000 evrov, vodstvo tekmovanja pa mu je odvzelo tri prvenstvene točke.

Mostarski Velež je v kvalifikacijah za konferenčno ligo priredil veliko presenečenje, ko je izločil atenski AEK. Foto: Guliverimage

Zeljković je v izjavi za bosanske medije dejal, da ga grožnje niso prestrašile, dodal pa je, da bo po izrečeni kazni zveza skušala omejiti huliganizem, ki je vse pogostejši na bosanskih stadionih.

"Zahteval bom nove člene pravilnika oziroma dopolnitev le tega, saj morajo biti kazni za tovrstno početje še bolj drastične," Zeljkovića citira Hina.

Navijaški izgredi so po tekmi sicer dobili tudi politično noto, saj so mostarskemu klubu nekateri politiki izrazili javno podporo in navedli, da so se vodilni možje tamkajšnje nogometne zveze zarotili proti klubu in njegovemu predsedniku.