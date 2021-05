Peterica v boj za mesta v ligi prvakov

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Po remiju Atalante s Sassuolom v prejšnjem krogu je Inter tudi matematično postal novi italijanski prvak. Hud boj pa se nam obeta za mesta od drugega do četrtega, ki še vodijo v ligo prvakov. Atalanta, Juventus in Milan so poravnvni pri 69 točkah, Napoli ima dve manj, odpisan pa ni niti še Lazio, ki ima ob 64 točkah odigrano tudi tekmo manj od preostalih moštev.