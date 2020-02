Pele zanikal, da trpi za depresijo: Imam dobre dni, imam tudi slabe

Legendarni brazilski nogometaš Pele je danes v javnost poslal izjavo, v kateri je pomiril navijače in dejal, da je z njim vse v redu. Pred dnevi je namreč njegov sin Edinho za športni portal Globo Esporte namignil, da njegov starajoči se oče trpi za depresijo in da le redko zapusti dom.

"Hvala za lepe misli in molitve ter vašo skrb. A ni potrebe po tem. Z mano je vse v redu. Letos bom dopolnil 80 let," je danes zapisal Pele, za številne najboljši nogometaš vseh časov, v izjavi za javnost.

"Imam dobre dni, imam tudi slabe, kar je povsem običajno za ljudi moje starosti," je še sporočil.

"Prav nič ne pogrešam obveznosti do oglaševalcev v mojem natrpanem urniku. Še naprej se trudim sprejemati svoje fizične omejitve, res ni lahko, a skušam še naprej 'kotaliti žogo'," je dejal Pele, še danes edini nogometaš s tremi zmagami na svetovnih prvenstvih - leta 1958, 1962 in 1970.

Foto: Reuters

Pele je zadnja leta veliko časa preživel v bolnišnicah zaradi različnih težav z zdravjem. Po eni zadnjih operacij kolka ni nikoli povsem okreval, zaradi česar se ne more premikati brez hojice, pripomočka za hojo, je njegov sin Edinho pojasnil v ponedeljkovem pogovoru.

V pogovoru, objavljenem na globoesporte.com, je Edinho dejal, da je njegov oče "precej krhek v smislu mobilnosti, kar je pri njem povzročilo neke vrste depresijo".

"Poskušajte si predstavljati: on je kralj. Vedno je bil močna, ponosna figura, zdaj pa še hoditi ne more normalno. Zaradi tega mu je zelo nerodno in zelo je osramočen, tako da le redko zapusti štiri stene," je dejal njegov sin.

Brazilski zvezdnik Pele, katerega pravo ime je Edson Arantes do Nascimento, je imel sicer v zadnjih letih vrsto težav z zdravjem. Po več operacijah kolkov in težavah s hrbtom in kolenom je imel lani še hud uroinfekt, potem ko so mu odstranili ledvični kamen. Pele ima sicer le eno ledvico, potem ko so mu morali zdravniki eno zaradi zlomljenega rebra med tekmo odstraniti, poroča STA.