Palmeiras prvi finalist klubskega SP

Nogometaši Palmeirasa so prvi finalisti klubskega svetovnega prvenstva, ki poteka v Abu Dabiju v Združenih arabskih emiratih. Brazilci, sicer južnoameriški prvaki, so v prvem polfinalu premagali afriškega prvaka Al Ahli iz Egipta z 2:0 (1:0). Drugi finalist bo znan v sredo, ko se bosta udarila evropski prvak Chelsea in savdski Al Hilal, sicer azijski prvak.

Brazilci so bili v prvem polčasu boljši tekmec, povedli pa so v 39. minuti, ko je zadel Raphael Veiga. Slednji je v 49. minuti na sredini igrišča žogo na kratko oddal na desno stran proti Duduju, ta pa je povlekel v kazenski prostor in nato žogo z močnim strelom poslal pod prečko za 2:0.

Navijači Al Ahlija so v polfinalu SP videli poraz ljubljencev. Foto: Reuters

V 72. minuti so zadeli tudi Egipčani, a so sodniki dosodili prepovedan položaj. V še hujših težavah so se znašli v 81. minuti, ko je rdeči karton prejel Ajman Ašraf, saj jim z igralcem manj ni uspelo ogroziti zmage desetkratnih brazilskih in trikratnih južnoameriških prvakov. V sodniškem dodatku so sicer sprožili še dva nevarna strela, a je ostalo pri 2:0.

V sredo bo na klubskem SP najprej ob 14.30 tekma za peto mesto med mehiškim Monterreyem in domačim klubom Al Jazira, ob 17.30 pa bo še drugi polfinale, v katerem se bosta merila evropski prvak Chelsea in savdski Al Hilal, sicer azijski prvak.