Palermo postal del skupine Manchester City

Sicilijanski klub, ki je minulo sezono prek dodatnih kvalifikacij napredoval v drugo italijansko ligo serie B, je objavil, da je skupina CFG pridobila "večinski delež" v klubu, ne da bi navedla kakršne koli dodatne podrobnosti, je poročala francoska tiskovna agencija AFP.

Posel naj bi bil sklenjen za 80 odstotkov lastniškega deleža Palerma, preostali del pa bo ostal pri prejšnjem lastniku Dariu Mirriju, ki bo ostal predsednik uprave, potem ko je po prevzemu leta 2019 klub, ki je bil v težavah, vodil do dveh napredovanj.

Predsednik Palerma Mirri bo tako obdržal manjšinski delež. Ta podjetnik je bil del skupine vlagateljev, ki so pred tremi leti prevzeli klub, potem ko je šel v stečaj in je bil njegov status znižan na amatersko raven v četrti ligi italijanskega nogometa.

Vključitev Palerma v mrežo klubov pod okriljem CFG je bila predstavljena v ponedeljek zjutraj v sicilijanski prestolnici, Mirri in izvršni direktor CFG Ferran Soriano pa sta povedala, da je njun cilj Palermo popeljati v najvišji rang italijanskega nogometa, serie A.

"Naša ideja je ustvariti ekipo, ki bo najprej stabilna v serie B in bo nato lahko ciljala na napredovanje," je povedal Soriano novinarjem.

Soriano je dodal, da sklad CFG ni sprejel odločitve v zvezi s selitvijo ali prenovo stadiona La Favorita. To je v lasti mesta, od leta 2002 pa nosi ime Renzo Barbera po slovitem predsedniku kluba od 1970 do 1980.

"Pomembno je, da je stadion poln, naša naloga je, da prepričamo mesto, da pride na stadion, ko so tekme. To je naša prva prednostna naloga," je dejal.

Trener in športni direktor ostajata

Mirri je medtem potrdil, da bo Palermo nadaljeval s svojimi načrti za nov trening kompleks v mestu Torretta v gorah nad Palermom.

Posel naj bi bil sklenjen za 80 odstotkov lastniškega deleža Palerma, preostali del pa bo ostal pri prejšnjem lastniku Dariu Mirriju. Foto: Guliverimage

Palermo bo obdržal trenerja Silvia Baldinija in športnega direktorja Renza Castagninija, Soriano in član upravnega odbora CFG Alberto Galassi pa sta dejala, da bosta dala prednost stabilnosti v klubu.

Palermo, klub, ki je igral v serie A do leta 2017 in kjer so med drugim igrali Javier Pastore, Edinson Cavani, Paulo Dybala, kranjski virtuoz Josip Iličić, se je leta 2020 povzpel v serie C, zdaj pa mu je uspel preboj v serie B z zmago v dodatnih kvalifikacijah proti Padovi.

Popoln ali delni nadzor nad klubi na vseh celinah z izjemo Antarktike

CFG, sklad iz Združenih arabskih emiratov, že ima popoln ali delni nadzor nad klubi na vseh celinah z izjemo Antarktike.

Pod to skupino so tudi Troyes v Franciji, Girona v Španiji, Lommel v Belgiji in tudi New York City v ZDA, Melbourne City v Avstraliji, Yokohama Marinos na Japonskem, Sichuan Jiuniu na Kitajskem, indijski Mumbai City, urugvajski Montevideo City Torque ter bolivijski klub Bolivar iz La Paza.