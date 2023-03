Olimpija bo morala plačati

Obračun je bil sicer na sporedu 8. marca, Olimpija pa ga je dobila s 3:1. Obema ekipama je disciplinski sodnik naložil denarno kazen zaradi nešportnega in neprimernega vedenja navijačev.

Navijači Nafte so večkrat žaljivo skandirali ter se neprimerno obnašali do gostujočih navijačev in ekipe. Privrženci Olimpije pa so poleg žaljivega skandiranja in neprimernega obnašanja lomili stole na tribuni in jih metali čez ograjo proti redarjem. Zaradi tega so poleg 400 evrov prejeli še dodatno kazen v višini 1.300 evrov.

