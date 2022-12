Odločil se bo Deschamps sam

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Pogodba Didierja Deschampsa se je iztekla po svetovnem prvenstvu v Katarju, sam pa je v pogovorih takoj po porazu Francije z Argentino dejal, da bo odločitev padla v začetku naslednjega leta, ko se bo srečal s predsednikom FFF Noelom Le Graetom. Ppredsednik zveze pa je zdaj v pogovoru za časnik Ouest-France dejal, da upa, da bo Deschamps ostal selektor. Če pa se bo odločil drugače, bo to odločitev spoštoval.

Zinedine Zidane Foto: Guliverimage "Didier je delo opravil dobro in mislim, da bo ostal. Na kratko sva že govorila po Katarju in se dotaknila tudi evropskega prvenstva 2024," je dejal predsednik zveze. Dodal je, da bo njuno srečanje, če bo Deschamps končal selektorsko kariero, precej kratko, sicer pa "bo pogovor malo daljši". V Franciji ugibajo, da je, če se Deschamps ne odloči za nadaljevanje sodelovanja, prvi kandidat za selektorja nekdanji zvezdnik in trener madridskega Reala Zinedine Zidane.