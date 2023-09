Danes bo na Prevaljah nogometni spektakel z dobrodelno noto, prihajajo legende

Nani Franc Matjašič in Robert Zec sta združila moči in organizirala nogometni spektakel ob 90-letnici NK Korotan z dobrodelno noto. Foto: Osebni arhiv Na današnjem nogometnem spektaklu z dobrodelno noto se bosta na stadionu Ugasle peči na Prevaljah v trenerskih stolčkih predstavila Toni Tomažič, ki je v 1. SNL kot strateg okusil koroško nogometno pravljico, Prevaljčani so takrat zaigrali tudi v Evropi, in Bojan Prašnikar. "Čestital bi vsem, ki so bili vpeti v 90-letno zgodovino Korotana. Vesel sem, da je veliko igralcev po končani igralski karieri ostalo v nogometu kot trenerji ali športni delavci. Kapo dol glavnima organizatorjema Robiju in Naniju, da jima je uspelo združiti nogometno smetano iz let nogometnega kluba Korotan v prvi slovenski ligi. Veselim se tega prav posebnega srečanja," je povedal Tomažič, ki bo v ekipi pozdravil številne nekdanje varovance, tudi koroško Maradono Sama Vidoviča.

Humane zvezdice in nogometne legende bo vodil večkratni slovenski selektor Bojan Prašnikar, ki je kot prvi slovenski trener okusil slast sanjske lige prvakov in tudi nemške bundeslige. "Najprej čestitke ob jubileju koroškega kluba. Z veseljem se bom udeležil te humanitarne tekme, ki ima v teh časih poseben pomen. Takšni dogodki so lahko samo v čast in ponos nogometni Koroški," sporoča Prašnikar, ki je Humane zvezdice, med katerimi ne manjka vrhunskih glasbenikov, kar trikrat vodil na svetovnem nogometnem prvenstvu Art football v Moskvi.

Foto: Osebni arhiv "Ko pridem na Koroško, se zmeraj spomnim tistih lepih trenutkov, ko smo dali ljudem veselje in ponos, da so Korošci. Bilo je res čudovito obdobje v Korotanu in izjemno se veselim ponovnega nastopa na Prevaljah," sporoča nekdanji reprezentant Alfred Jermaniš, ki je pustil velik pečat, in sicer kot igralec in kot človek.

Tudi nekdanji igralec Korotana, zdaj pa predsednik sindikata SPINS Dejan Stefanović se iskreno veseli tega srečanja. "Čestitke nogometnemu klubu Korotan ob jubileju s srčno željo, da se čim prej vrnejo na pota stare slave. Kraj in regija si to vsekakor zaslužita. Tudi mi z veseljem pomagamo ob tej humanitarni tekmi. Sam sem na Prevaljah preživel čudovito leto in zbral neprecenljive spomine. Komaj čakam, da ponovno vidim staro društvo in vse prijatelje."

Legendarni trener Miloš Šoškić dodaja: "Ob poznavanju vztrajnosti Korošcev verjamem in želim, da si čim prej opomorejo od teh katastrofalnih vremenskih posledic in neurja, ki jih je tako prizadelo. Z velikim veseljem prihajam na to humanitarno tekmo."

Začetni udarec na tekmi bo izvedel župan Prevalj Matic Tasič.