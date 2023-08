V Luciji zalilo vrtec in Lidl. Še vedno črpajo vodo. #vŽivo

Včeraj popoldne je nad Portorožem in okolico nastala močnejša nevihtna celica. Meteorna voda je zalila več objektov, med njimi vrtec in trgovino Lidl v Luciji ter garažno hišo v Portorožu, in cest, sprožilo se je tudi 17 zemeljskih plazov. Na določenih lokacijah še vedno črpajo vodo. Na agenciji za okolje sicer napovedujejo, da se bodo danes razmere umirile, dež bo ponehal tudi v vzhodnih krajih, čez dan pa se bo ogrelo do 25 stopinj Celzija.

6.15 Dež bo ponehal tudi v vzhodnih krajih

6.13 Neurje na obali: še vedno črpajo vodo

Danes zjutraj bo dež ponehal tudi v vzhodnih krajih. Jasnilo se bo. Čez dan bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, popoldne bo nastala kakšna kratkotrajna ploha. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 25 stopinj Celzija. Zvečer in ponoči bo v zahodni polovici Slovenije pretežno oblačno, na Primorskem bodo posamezne plohe, lahko tudi kakšna nevihta, napovedujejo meteorologi agencije za okolje.

Jutri bo delno jasno, v zahodni in deloma osrednji Sloveniji pa sprva oblačno. Zjutraj in deloma dopoldne bo po nekaterih nižinah megla. Popoldne bodo nastale posamezne plohe. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 14, ob morju do 16, najvišje dnevne od 20 do 24, ob morju do 26 stopinj Celzija.

V soboto in nedeljo bo sončno in toplo. Zjutraj in deloma dopoldne bo po nekaterih nižinah megla.

Včeraj okoli 18. ure je nad Portorožem in okolico nastala močnejša nevihtna celica, ki se je pomikala proti severozahodu. Zaradi močnih nalivov je meteorna voda zalila več objektov, cest in dvorišč ter dodobra namočila zemljino, zaradi česar se je sprožilo 17 zemeljskih plazov, so sporočili iz uprave za zaščito in reševanje.

Regijski center za obveščanje Koper je po do zdaj zbranih podatkih zabeležil 47 dogodkov. Meteorna voda je zalila vrtec in trgovino Lidl v Luciji ter garažno hišo v Portorožu. Vrtec so včeraj uspešno sanirali in je danes že odprt, na določenih lokacijah pa črpanje vode še vedno poteka.

Voda je povzročila kar nekaj nevšečnosti tudi v strunjanski dolini. Tudi cesta Valeta–Strunjan je bila zaradi odstranjevanja zemeljskega plazu nekaj časa zaprta.

Voda je nekaj objektov zalila tudi v občini Izola, kjer je nastalo nekaj zdrsov oziroma podorov zemljine. Aktiviranih je bilo pet prostovoljnih gasilskih enot in ena poklicna gasilska enota, delavci cestnega podjetja in Okolja Piran ter pripadniki Civilne zaščite in Elektra Primorske. Gasilci so imeli največ dela s črpanjem meteorne vode iz objektov, nameščanjem protipoplavnih vreč in sanacijo zemeljskih plazov.