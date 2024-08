Slovenskima nogometašema Kevinu Kamplu in Benjaminu Šešku se je v nemškem prvoligašu Leipzigu pridružil tudi belgijski reprezentant Artur Vermeeren. Vezni nogometaš zapušča madridski Atletico z Janom Oblakom, v Nemčiji pa bo prvi leto igral kot posojeni nogometaš, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

V klubu so novico o prestopu 19-letnega nogometaša potrdili, pri tem pa ne skrivajo, da imajo s Španci podpisano pogodbo, na osnovi katere bodo Belgijca prihodnje leto odkupili za 20 milijonov evrov.

Vermeeren, na dresu bo nosil številko 19, bo v Leipzigu nato ostal do leta 2029, v kolikor ne bo spet menjal sredine. Prvi trening z ekipo bo opravil že danes.

"Od tega trenutka naprej sem Rdeči bik. Vesel sem selitve v Leipzig, k ekipi, ki se je v zelo kratkem času prebila med najboljše v ligi prvakov in bundesligi. Lois Openda in Maarten Vandevoordt sta nogometaša, ki jih tukaj dobro poznam. V ekipi je tudi nekaj Francozov, kar mi bo olajšalo integracijo. Veselim se, da se bom tukaj lahko učil od izkušenih nogometašev in pomagal, da bomo odigrali uspešno sezono," je ob prestopu povedal nogometaš, ki je belgijske barve branil tudi na letošnjem evropskem prvenstvu.