Ne le Neymar, PSG zapustila še dva

V deželah z najmočnejšimi nogometnimi ligami bo poletni prestopni rok trajal do konca meseca. Na tržnici se dogaja marsikaj, vse prej kot dolgočasno je pri PSG. Parižani so nedavno ostali brez Neymarja. Na Arabski polotok pa se seli tudi Senegalec Abdou Diallo. Park princev je zapustil tudi Argentinec Leandro Parades, ki se je pridružil Romi, na Olimpico pa bi se lahko preselil tudi Portugalec Renato Sanches.

Zasedba PSG, ki jo v tej sezoni vodi Luis Enrique, je v tem poletnem prestopnem roku doživela ogromne spremembe. Usoda Kyliana Mbappeja ostaja negotova, je pa pariški klub v zadnjih dneh prekinil sodelovanje z Neymarjem, Leandrom Paredesom in Abdoujem Diallom.

Argentinski reprezentant Leandro Paredes, za katerega se je zanimal tudi turški velikan Galatasaray, se je pridružil Romi. Z italijanskim velikanom, ki ga vodi Jose Mourinho, je sklenil dveletno pogodbo. Paredes se tako vrača k sinovom volkulje, s katerimi je sodeloval že med letoma 2014 in 2017. Tudi v zadnji sezoni je nastopal v serie A, saj je kot posojen igralec PSG igral za Juventus. "Rad bi se zahvalil navijačem za sprejem v Rimu. K Romi sem se vrnil zaradi navijačev. To je klub, v katerem sem začel svojo igralsko kariero v Evropi. Lansko leto je bilo zame neverjetno, saj sem osvojil svetovno prvenstvo z Argentino. Verjamem, da bomo uspešni tudi z Romo," je dejal 29-letni Paredes za klubsko spletno stran.

Poleg Paredesa pa je bil na letalu iz Pariza tudi 25-letni Renato Sanches. Kot poroča italijanska tiskovna agencija Ansa, bo tudi Portugalec, ki ga čaka še zdravniški pregled, dres PSG zamenjal za majico Rome.

Pariški klub je zapustil tudi Abdou Diallo. Senegalski branilec, ki je pred devetimi leti debitiral v članskem nogometu v dresu Monaca, je sklenil pogodbo s katarskim klubom Al-Arabi. V prejšnji sezoni je nastopal za RB Leipzig kot posojen nogometaš PSG. Parižani bodo za nekdanjega kapetana mlade francoske reprezentance do 21 let, ki je pred leti sprejel odločitev, da bo v članskem nogometu branil barve Senegala, zanj zaslužili 15 milijonov evrov. Diallo je Senegalu leta 2021 pomagal do afriškega naslova.