Nogometašice Savdske Arabije pred novim poglavjem

"Ženski nogomet v Savdski Arabiji je znotraj zveze popolnoma priznan. Kljub temu pa me zanima, kaj me čaka v primerjavi s tem, če bi prevzela katero od evropskih ekip. To je tudi velik izziv," je o novi nalogi povedala 62-letna Nemka.

Tekmovalne ambicije niso na prvem mestu

Pred Moniko Staab je zahteven izziv. Foto: Guliverimage Staabova priznava, da tekmovalne ambicije v uvodu niso na prvem mestu, s podobnim izzivom pa že ima izkušnje, saj je leta 2013 in 2014 vodila žensko izbrano vrsto Katarja.

Prvi izziv bo, da igralke v tehničnem in taktičnem smislu navadi na nov sistem igre z enajsterico. "Posameznice so individualno zelo dobro tehnično podkovane. To je vsekakor velik potencial in hitro lahko naredimo velik korak naprej. Seveda pa se bo treba privaditi pravemu nogometu," še dodaja Nemka.

Ta se zaveda, da je pred velikim izzivom tudi zaradi položaja žensk v tej arabski državi. V zadnjih letih se položaj žensk namreč močno izboljšuje, saj iz leta v leto dobivajo več pravic. Med drugim lahko od leta 2018 opravljajo vozniške izpite, smejo kot gledalke na stadione, lani novembra pa so dekleta prvič nastopila tudi v svoji nogometni ligi.