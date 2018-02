Šef Olimpije: Gre za prevaro agentov. Žal mi je Maribora.

Ljubljančani so se pritožili

"V NK Olimpija Ljubljana smo zgroženi nad odločitvijo registracijske komisije Nogometne zveze Slovenije z dne 15. 2. 2018. V zapisniku njihove seje z omenjenega dne je razvidno, da so registrirali prestop Alexandruja Cretuja iz vrst Olimpije v NK Maribor. Nogometni zvezi Slovenije smo že v ponedeljek, 12. 2. 2018, takoj, ko je do suma kršitve prišlo, poslali elektronsko pošto s pojasnili, danes pa še uradno pritožbo, saj menimo, da gre v tej zadevi za dejanje, ki ima elemente kaznivega dejanja," so zapisali na uradni spletni strani kluba ter potrdili, da bodo v nadaljevanju prisiljeni sprožiti ustrezne kazenske in civilne postopke zoper posameznike, ki želijo z goljufijo izsiliti neobstoječ prestop.

Mandariću je žal Maribora

Milan Mandarić pravi, da mu je še najbolj žal Maribora. Foto: Vid Ponikvar "Več kot očitno gre za prevaro agentov in, kot vse kaže, tudi Maribora. Tega mi je najbolj žal. Kluba sta partnerja, tako kot vseh deset klubov v prvoligaški konkurenci. Če bodo take zadeve postale praksa, potem bo slovenski nogomet postal Divji zahod. Nogometna zveza ima tu najpomembnejšo vlogo in mora biti ob največjih klubih zgled zakonitosti in transparentnosti," je ob tem dejal predsednik NK Olimpija Milan Mandarić.