Nizozemska bo gostila sklepni turnir nogometne lige narodov

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nizozemski mesti Rotterdam in Enschede bosta prihodnje leto gostili tretji zaključni turnir nogometne lige narodov, je danes na spletni strani sporočila Evropska nogometna zveza Uefa. Polfinalna dvoboja bosta na sporedu 14. in 15. junija, tekmi za prvo in tretje mesto pa bosta 18. junija.