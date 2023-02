Nič več za Wales. "Čas, da naredim prostor predstavnikom naslednje generacije."

"Igranje za Wales je bila velika strast in ljubezen v mojem življenju, imel sem izjemno srečo. Podpora naše države je navdihujoča in na to, da sem nosil reprezentančni dres, sem izjemno ponosen. Dobil sem toliko lepih spominov in nepozabnih izkušenj. Na žalost čas in poškodbe terjajo svoj davek, zato je čas, da naredim prostor predstavnikom naslednje generacije," je dejal Allen.

Allen je za Wales debitiral leta 2009 in bil del uspešne generacije, v kateri sta bila tudi Gareth Bale in Aaron Ramsey. Na evropskem prvenstvu leta 2016, kjer se je Wales uvrstil v polfinale, so ga uvrstili v najboljšo enajsterico tekmovanja. Z reprezentanco se je uvrstil tudi na evropsko prvenstvo 2020 in lansko svetovno prvenstvo.

