Neymarju tri tekme kazni zaradi žaljenja slovenskih sodnikov

Neymar tedaj ni bil v postavi Parižanov, saj je bil poškodovan, bes in žalost po šokantnem izpadu - ManU je v Parizu zmagal s 3:1, pa je izlil na Instagram. Uefa ga je v prvi vrsti kaznovala zaradi zapisa "to go fuck yourselves" (v prenesenem prevodu "jebite se").

Neymar je bil kaznovan zaradi "žaljivega/neprimernega odnosa do uradni oseb," je v sporočilu za javnost zapisala Uefa.

"Štirje fantje, ki ne razumejo nogometa, so si po TV ogledali počasen posnetek"

Sedemindvajsetletnega Brazilca je zmotila odločitev Damirja Skomine v izdihljajih tekme, ko je Slovenec po ogledu video posnetka zaradi igranja z roko dosodil enajstmetrovko za Manchester United.

"To je sramota. Štirje fantje, ki ne razumejo nogometa, so si po TV ogledali počasen posnetek," je še na Instagramu zapisal Neymar.

Brazilec je bil po tekmi bojda tako besen na sodnike, da so ga varnostniki in zaposleni v PSG komaj zadržali, da ni vdrl v sodniško slačilnico in obračunal s slovensko sodniško četverico.

Damir Skomina je po ogledu video posnetka zaradi igranja z roko dosodil enajstmetrovko za Manchester United. Foto: Reuters

Enako kazen kot Neymar, ki bo v naslednji sezoni manjkal na polovici tekem PSG v skupinskem delu, je lani dobil tudi njegov zdajšnji soigralce, vratar Gianluigi Buffon. Kot član Juventusa se je Buffon tedaj po izpadu proti Real Madridu znesel nad angleškim sodnikom Michaelom Oliverjem.

Zanimivo, da je bil prav nekdanji branilec Paris St. Germaina Serge Aurier prvi nogometaš, ki ga je Uefa kaznovala zaradi žalitev na socialnih omrežjih. Bilo je leta 2015.

Uefa je ob tem izdala še kazen Črni gori zaradi rasističnega vedenja gledalcev na kvalifikacijski tekmi proti Angliji 25. marca. Naslednjo domačo tekmo proti Kosovu 7. junija bo morala igrati pred praznimi tribunami.

Preberite še: